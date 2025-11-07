La bronca de los belenes de Vitoria. Maider Etxebarria: «Con la Iglesia hemos topado»

Se eleva el tono del desencuentro en torno al proceso para que la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria se convierta en ... un Memorial que recuerde el 3 de marzo de 1976 y conmemore a sus víctimas. La situación sigue bloqueada cuando faltan menos de cuatro meses para que se cumpla el cincuenta aniversario de los sucesos. Las obras de reforma del templo no han comenzado porque aún no se ha encontrado sitio para la exposición de belenes que alberga este inmueble del barrio de Zaramaga.

Es imprescindible que la exposición de nacimientos sea retirada antes de que comience la remodelación, pero sus dueños, la Fundación San Francisco de Asís que se encarga de gestionar este patrimonio, han rechazado las ubicaciones alternativas que se les han ofrecido hasta la fecha. Algo que ha motivado las airadas críticas de la alcaldesa, Maider Etxebarria.

«Desde luego, por parte de las instituciones se están ofreciendo posibilidades, pero bueno, con la Iglesia hemos topado», ha censurado la regidora, que en representación del Ayuntamiento integra el patronato formado junto con la Diputación de Álava, el Gobierno vasco y el Obispado para impulsar la reconversión de la Iglesia en centro de memoria -el patronato también incluye a la asociación de víctimas-.

La regidora del PSE se ha mostrado «un poco sorprendida» con la situación, porque «no hay ninguna lonja que parece que les satisfaga». «No sé ya si es la cuarta vez que se ofrecen lonjas para posibilitar una unificación para los belenes. Y yo lo que quiero es que lleguemos a buen puerto», ha manifestado en una comparecencia pública este viernes.

«No hay manera de encajarlos»

La mandataria socialista ha lamentado que «parece que no hay manera de encajar estos belenes», al tiempo que ha reiterado que «se siguen estudiando posibilidades» para buscarles otra localización. La última propuesta que se le hizo a la fundación por parte del Gobierno vasco para ubicar la muestra belenística en unos locales del barrio de Salburua fue rechazada a finales del pasado mes. Los responsables consideraban que el espacio no reunía las características.

Descartada la opción de Salburua, esta entidad privada tiene ahora sobre la mesa la oferta de un particular para ocupar un local en una zona céntrica de la capital alavesa, a lo que ha hecho alusión la alcaldesa. «Veremos en qué queda», ha señalado.

Mientras tanto, por parte del Gobierno vasco vienen trasladando que las obras para la restauración de su cubierta y fachadas podrían comenzar en el mes de enero y la pretensión es poder reabrir el templo para poder conmemorar el 50 aniversario el próximo 3 de marzo.