El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La muestra belenística ubicada en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria. Igor Aizpuru

La bronca de los belenes de Vitoria. Maider Etxebarria: «Con la Iglesia hemos topado»

La reforma de San Francisco para albergar el Memorial del 3 de marzo sigue a la espera del traslado de los nacimientos, lo que motivado críticas de la alcaldesa

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Se eleva el tono del desencuentro en torno al proceso para que la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria se convierta en ... un Memorial que recuerde el 3 de marzo de 1976 y conmemore a sus víctimas. La situación sigue bloqueada cuando faltan menos de cuatro meses para que se cumpla el cincuenta aniversario de los sucesos. Las obras de reforma del templo no han comenzado porque aún no se ha encontrado sitio para la exposición de belenes que alberga este inmueble del barrio de Zaramaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  2. 2

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  3. 3

    Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria
  4. 4

    Las claves para entender por qué los malienses vienen a Vitoria
  5. 5

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  6. 6 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  7. 7

    Fallece Amaia Arrazola, la joven ilustradora que coloreó Vitoria
  8. 8

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  9. 9

    Cegasa abrirá en Vitoria una nueva fábrica de baterías de litio
  10. 10

    La exjefa de ETA 'Olga' reconoce que ordenó el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica en 2001

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La bronca de los belenes de Vitoria. Maider Etxebarria: «Con la Iglesia hemos topado»

La bronca de los belenes de Vitoria. Maider Etxebarria: «Con la Iglesia hemos topado»