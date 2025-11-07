El otro rifirrafe de la alcaldesa de Vitoria con el Obispado

«Con la Iglesia hemos topado». Los belenes de la iglesia de San Francisco de Asís, que sigue a la espera de su reconversión en ... Memorial del 3 de Marzo, han centrado esta reprimenda lanzada por la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, hacia el Obispado. Se trata del último desencuentro protagonizado por la máxima responsable del Ayuntamiento y la institución eclesiástica, pero no el único.

Otro sonado rifirrafes que involucró a ambos ocurrió hace exactamente un año, cuando la regidora socialista cargó contra el Obispado por el veto al rodaje de 'Sacamantecas' en la Catedral Santa María. La negativa de la institución eclesiástica a grabar una escena de dicho filme junto al altar del templo molestó a la alcaldesa hasta el punto de que calificó está decisión como «absolutamente lamentable» y «contraria» a la «estrategia de atraer rodajes» que desarrollan el Consistorio vitoriano y la Diputación alavesa. Etxebarria exigió entonces al equipo de Juan Carlos Elizalde que «explique qué está pasando».

Desde el Obispado se dijo entonces que la Diócesis es «la única» que decide sobre «usos culturales» de las iglesias. Junto al enfado mostrado por la alcaldesa, desde la Diputación foral también se replicó con contundencia y se exigió al Obispado un uso cultural de las iglesias reformadas con dinero público, ante la inversión de 50 millones dedicada a la Catedral Vieja.

El Jefe del Ejecutivo alavés, Ramiro González, elevó su tono para exigir que las instituciones tengan «voz y capacidad de decisión» sobre el uso de estos templos aparte del puramente religioso. «Teniendo en cuenta esas cantidades, yo creo que ese esfuerzo público tiene que revertir a la sociedad alavesa», reivindicó. Tras toda esta bronca, finalmente sí se permitió el rodaje en el templo gótico.