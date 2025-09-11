Bonificaciones para las empresas que creen nuevos empleos

La recaudación anual por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) es una de las más importantes para los ayuntamientos tras la de bienes ... inmuebles o actividades económicas. Para este ejercicio en curso, por ejemplo, Vitoria espera obtener 13,6 millones de euros por este concepto. Eso si no es más, visto el boom que vive la edificación de vivienda nueva. Pero no sólo las promotoras pagan este impuesto, también lo abonan las empresas que se implantan en la ciudad y tienen que hacer frente a una licencia de obras o urbanística.

Por eso «para impulsar la actividad económica y atraer inversión», Maider Etxebarria plantea en el proyecto de presupuesto rebajas en la cuota en función del número de empleos generados o en los casos en los que un negocio intente recuperar su actividad tras haberse visto afectado por un fenómeno meteorológico o una catástrofe (como le pasó a LEA).

Según adelantó la propia alcaldesa en el debate sobre el estado de la ciudad, uno de los descuentos afectaría a los proyectos de construcción, traslado o ampliación de empresas que generen un mínimo de puestos «de manera que los tramos a aplicar permitan una rebaja de hasta el 95% en la cuota».

La cifra a abonar, agregó, «dependerá del tipo de agente económico –no es lo mismo una gran empresa que una pyme o un autónomo– y del número de empleos creados». De la misma manera, el Gabinete Etxebarria planteará nuevas bonificaciones en el ICIO destinadas a la reparación de locales afectados por viento, granizo, inundaciones, incendios «y otras situaciones catastróficas para agilizar su recuperación».

Al margen de esto, ya existen bonificaciones en el ICIO para construcción de VPO, rehabilitación energética o eliminación de barreras arquitectónicas.