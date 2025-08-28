El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Nanclares

El fuego, cerca de la torre de comunicaciones del pueblo, no afecta a personas ni viviendas

I. M.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:26

Un incendio ha sembrado la inquietud en Nanclares. Los bomberos de Álava trabajan en la extinción del fuego, incluido un helicoptero, pero de momento no parece revestir gravedad. Desatado cerca de la torre de comunicaciones del pueblo, junto a la carretera A-2622 al sur de la localidad, no afecta a viviendas ni personas.

En la zona trabajan los bomberos del parque de Nanclares, que de momento no han necesitado la movilización de otras dotaciones de la provincia, lo que invita a pensar en que, efectivamente, no se trata de un incendio de entidad mayor.

Precisamente, el hecho de que en la localidad de Iruña-Oka funcione un destacamento fijo de bomberos ha facilitado la rápida intervención. Otros parques alaveses, además de en Vitoria, están en zonas como Agurain, Laguardia, Ayala, Campezo o Espejo.

