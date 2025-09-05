Los bodegueros de Rioja Alavesa vuelven de México tras mantener un centenar de reuniones comerciales

La misión comercial del Gobierno vasco con los bodegueros alaveses en México toca a su fin. A la espera de ver los frutos concretos de ... esta expedición, el Departamento de Agricultura ha hecho una primera valoración de los contactos desarrollados durante estos días al otro lado del Atlántico. A ojos de la consejera Amaia Barredo, la visita al país azteca ha sido «un éxito». «Nuestras bodegas regresan satisfechas, ya que han comprobado que hay oportunidades para sus ventas sobre todo por los buenas valoraciones recogidas tras la muestra de nuestros vinos, txakolis y sidras», asegura.

En estos días, las 23 empresas que han participado en la expedición han mantenido un centenar de reuniones con firmas mexicanas, periodistas de ese país, importadores, distribuidores e 'influencers' del sector vinícola. Además, se han organizado dos exhibiciones con 280 asistentes, seis catas especializadas y 43 acciones comerciales repartidas entre Ciudad de México, La Puebla, Monterrey y Guadalajara.

Ahora, sin embargo «es el momento de que los profesionales gastronómicos y comerciales contactados estos días analicen las posibilidades de negocio que les ofrecen nuestras bodegas y vayan materializando contratos y acuerdos de venta», ha señalado Barredo. «Hemos tenido un buen inicio, ahora hay que desarrollarlo», ha abundado.

El Ejecutivo, más allá del trabajo de las propias bodegas vascas, también ha mantenido un total de once reuniones de trabajo con organizaciones mexicanas. Las últimas han sido con la Cámara de Comercio de Guadalajara y con el Consejo Regulador del Tequila, que se inspiró en el modelo de la DOCa Rioja cuando se puso en marcha hace 31 años.