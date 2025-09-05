El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Importadores y distribuidores mexicanos, durante una cata en Guadalajara Irekia

Los bodegueros de Rioja Alavesa vuelven de México tras mantener un centenar de reuniones comerciales

«Ahora es el momento de que se vayan materializando contratos y acuerdos de venta», afirma la consejera Barredo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:49

La misión comercial del Gobierno vasco con los bodegueros alaveses en México toca a su fin. A la espera de ver los frutos concretos de ... esta expedición, el Departamento de Agricultura ha hecho una primera valoración de los contactos desarrollados durante estos días al otro lado del Atlántico. A ojos de la consejera Amaia Barredo, la visita al país azteca ha sido «un éxito». «Nuestras bodegas regresan satisfechas, ya que han comprobado que hay oportunidades para sus ventas sobre todo por los buenas valoraciones recogidas tras la muestra de nuestros vinos, txakolis y sidras», asegura.

