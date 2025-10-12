Quién es quién en los Blood

La investigación conjunta de la Guardia Civil de Álava y del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha logrado poner cara, nombre ... y rango a catorce supuestos cabecillas de los Blood a nivel nacional. El caso, que nació en Vitoria con el seguimiento al líder de esta banda en la ciudad, destapa una supuesta organización muy jerarquizada y que vivía de los robos, las extorsiones y el menudeo de droga.

Wiliam Samuel El Suprema Condenado a 17 años por ordenar un asesinato en 2009

Máximo jefe en Barcelona y en el resto de España. 41 años de edad. Condenado a 17 años por ordenar en 2009 el «asesinato» de un ex miembro de la banda, quien fue ejecutado a tiros. Controlaba la caja común con las aportaciones del «resto de miembros». Según la investigación, «dispone de chicas (afines a la banda) a las que obligarían a mantener relaciones sexuales, quieran ellas o no». Al tanto de «todas las acciones delictivas» cometidas por sus subordinados. Gobernaba la «organización criminal» con puño de hierro.

Izan El ejecutor Apareció muerto en un hostal en febrero

El brazo ejecutor. 25 años. Ejercía de enlace con los Blood de otros países, por ejemplo con los miembros de «Canadá». Los investigadores de la Guardia Civil hallaron indicios de que suministraba pistolas y armas blancas. En febrero apareció muerto en un hostal de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, por esta razón de peso ha quedado fuera del proceso penal.

Crazy El proxeneta Se ha cambiado de sexo durante la instrucción

Gestionaba directamente «la relación de las chicas» de la banda con El Suprema. Asimismo transmitía las órdenes del máximo responsable a otros lugartenientes y recibía su información. Nacida mujer se ha cambiado de sexo durante la instrucción de este caso.

Keferlh El tesoreo Preparaba un cultivo de marihuana

Otro de los hombres de máxima confianza de William Samuel. Ejercía de enlace con la sucursal de Barcelona. Está considerado el tesorero de la banda a nivel nacional. Antes de su arresto planeaba la instalación de un macrocultivo de marihuana en su casa.

Lobo Jefe en la zona de Sol Al frente de los robos en el centro de Madrid

Al frente de los pandilleros encargados de asaltar a vecinos y turistas en el centro de Madrid (zona de Sol). Esos robos con violencia o intimidación se habían convertido en una boyante fuente de ingresos para los Blood. Arrastra antecedentes por agresiones con arma blanca.

El león Sicario Debía matar al cantante Lyl Pibi

Muy violento. Se le imputan varias agresiones previas con arma blanca. Uno de los tres elegidos para ejecutar al cantante Lil Pibi, por lo que fue de los primeros detenidos por la Guardia Civil el verano de 2021. Fue interceptado junto con otros dos compinches en una estación de Madrid.

Ilias Armero Facilitaba armas al resto de la banda

Para sorpresa de los investigadores, poseía varias armas de fuego y tenía la misión de proporcionar «armas prohibidas» al resto de integrantes cuando era necesario. Participante en robos con fuerza y de vehículos a motor. Conductor habitual pese a no haber obtenido la licencia jamás.

Blizzy Jefe en Euskadi Formaba a novatos para ser miembros

Responsable de la zona norte y residente en Gipuzkoa. En posesión de un arma de fuego, pasaba armas a sus subordinados cuando era necesario. Impartía «formación» para ser blood. Su hermano también está imputado en esta causa. Ambos residían en la zona de Irún.

Basucoo Líder en Álava Un papel secundario en la trama

Sospechoso de abrir la sucursal alavesa, con base en Vitoria. Captó un número indeterminado de pandilleros en Vitoria. Muy activo en redes sociales, donde llegaron a publicar un vídeo con el cantante Black Marfil, presunto líder de los Blood en Navarra, en el que éste les daba su bendición. Este caso ahora en su fase final empezó con él. «Tiene un papel secundario», afirman los investigadores.

El menor y Flex Peones en Vitoria Los otros dos alaveses

Ambos dependían de Basucoo. Inmersos en el menudeo de drogas. El menor llegó a colgar alguna publicación con grandes cantidades de marihuana y dinero. Le fue requisada un arma de fuego. Por su parte, Flex, criado en la localidad alavesa de Agurain, acumula «más de una veintena» de intervenciones por su participación en hurtos y pequeños robos. Ya antes de su implicación en este expediente se le consideraba «delincuente habitual».