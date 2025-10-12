El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

William Samuel, líder nacional de los Blood, durante su juicio por asesinato. E. C.

Bandas juveniles

Quién es quién en los Blood

Un jefe que gobernaba con puño de hierro, el encargado de proporcionarle chicas para favores sexuales y los vascos implicados se sentarán en un juzgado de Vitoria

David González

David González

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:16

Comenta

La investigación conjunta de la Guardia Civil de Álava y del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha logrado poner cara, nombre ... y rango a catorce supuestos cabecillas de los Blood a nivel nacional. El caso, que nació en Vitoria con el seguimiento al líder de esta banda en la ciudad, destapa una supuesta organización muy jerarquizada y que vivía de los robos, las extorsiones y el menudeo de droga.

