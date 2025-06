Bildu reclama que el PERI del Casco Viejo de Vitoria impulse «un barrio para vivir, no un decorado» La formación critica que el futuro plan de rehabilitación integral no vaya acompañado de un cronograma de inversiones anuales

Rosa Cancho Jueves, 5 de junio 2025, 18:35 Comenta Compartir

Mientras el Ayuntamiento de Vitoria se prepara la recibir y estudiar las alegaciones al nuevo plan especial de rehabilitación integral (PERI) del Casco Viejo, los concejales de EH Bildu ya han avanzado los cuatro ejes sobre los que plantearán sus alegaciones. Son críticos con el documento, entre otras cuestiones, porque el equipo de gobierno PSE-PNV reconoce que no se pudieron cumplir muchas de las iniciativas previstas en el anterior plan «pero no explica las causas» y porque no va acompañado de «un plan de inversión plurianual que garantice la financiación» de las reformas que necesita el barrio. «Sin eso el PERI se queda en un cascarón vacío. No serían más que buenas intenciones, sin garantías de cubrir las necesidades del barrio», ha señalado este jueves la portavoz de la formación abertzale en el Consistorio, Rocío Vitero.

EH Bildu defiende la consecución de un barrio «atractivo, vivo y sostenible para las personas que viven y trabajan en él, sin olvidar el valor histórico, cultural, social y sentimental que tienen para los y las gasteiztarras». Así, defienden medidas para mantener a sus residentes como impulsar más las políticas de rehabilitación, apuestan por la eficiencia enérgética, por una actividad económica variada y un espacio público «amable, naturalizado y peatonal» «En definitiva, un barrio para vivir y no un decorado artificial».

El edil Xabier Ruiz de Larramendi desgranó algunas de estas medidas. Así cree que se deben poner límites claros a los usos compartidos en edificios residenciales «para que las actividades comerciales y turísticas no desplacen a los vecinos». Indicó en este sentido que el PERI que permite pisos turísticos en primeras plantas abre la puerta a que el 27% de los pisos del barrio, con bloques del apenas tres alturas, se reconviertan.

Propone que los vecinos puedan formar parte de comunidades energéticas de edificios colindantes con el barrio, especialmente los que pertenecen a instituciones públicas para compensar el hecho de que el Casco Medieval esté protegido y no se puedan poner placas solares en los tejados.

Defienen la implantación pendiente del área de prioridad residencial (APR) que acompañará a la zona de bajas emisiones y la apertura de un diálogo con los residentes para identificar los equipamientos y servicios que son prioritarios para ellos como un aparcamiento público o destinar Escoriaza Esquível a actividades al margen de las hoteleras, como contempla el PERI en una de sus alternativas..