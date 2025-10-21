EH Bildu se muestra «dispuesto» a reeditar el acuerdo presupuestario en la Diputación de Álava
Antes de sentarse a negociar con el Gobierno de Ramiro González quiere comprobar el grado de cumplimiento del presente ejercicio
Martes, 21 de octubre 2025, 11:17
EH Bildu se ha mostrado «dispuesto» a reeditar el acuerdo presupuestario que el año pasado alcanzaron con el PNV y PSE en la Diputación Foral ... de Álava. «El año pasado estuvimos dispuestos y éste también, siempre y cuando pongan sobre la mesa proyectos y suficiente financiación para cumplir con los retos que tenemos por delante», ha explicado este martes la portavoz abertzale Eva López de Arroyabe.
Se ha vuelto a marcar como objetivo «reorientar» las políticas del Gabinete de Ramiro González. «Las prioridades siguen siendo las mismas: vivienda, financiación local, servicios sociales, cuidados, primer sector, transición ecosocial…», ha añadido.
Pero antes de sentarse a negociar sobre las cuentas para 2026, EH Bildu quiere valorar la ejecución del presente ejercicio. De ahí que este lunes, según ha indicado López de Arroyabe, mantuvieron una reunión con el diputado general de Álava para comprobar el nivel de cumplimiento.
«Es verdad que hay partidas importantes que ya se han cumplido, como rehabilitación de concejos, vivienda social para jóvenes, financiación local o el plan de inversiones para el primer sector; pero también quedan algunas por cumplir como son los procesos deliberativos en la transición ecosocial o el recurso residencial de Campezo, que está costando», ha detallado la independentista que, sin embargo, se ha mostrado «confiada» en que durante los dos próximos meses se acabe de cumplir lo acordado.
