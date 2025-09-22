EH Bildu ve factible volver a acordar la subida de impuestos de 2026 con el Gabinete Etxebarria Rocío Vitero recuerda que la suya es la primera fuerza política en el Ayuntamiento y la que ha dado «estabilidad» a un Gobierno PSE-PNV «sin rumbo claro»

Rosa Cancho Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:48 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Rocío Vitero, ha hecho valer esta mañana que su fuerza fue la más votada en las elecciones municipales y la que ha dado «estabilidad» presupuestaria a un Gobierno del PSE-PNV que ve sin «un rumbo claro». Ha sido su carta de presentación antes de revelar cuál es su disposición a llegar a un acuerdo con el Gabinete Etxebarria para sacar adelante por segundo año consecutivo las ordenanzas fiscales. Vitero no ha dado nada por cerrado pero ha dejado entrever que es factible que las tres formaciones vayan de nuevo de la mano en el plan de recaudación municipa de 2026l, máxime cuando es continuidad del de este año, que ha propiciado el cambio «más significativo de la década» en materia de fiscalidad municipal. Cabe recordar que este ejercicio los impuestos han subido un 4% de manera generalizada y se ha duplicado la tasa de basuras «por imperativo legal», en palabras de la líder de la formación abertzale.

El Gabinete Etxebarria ya ha presentado su proyecto de ordenanzas fiscales a los grupos de la oposición y plantea un incremento del 2,7% (similar al IPC) para todos los impuestos, tasas y precios públicos. EH Bildu no pone de momento cifras sobre la mesa, ni al alza ni a la baja, pero sí muestra su disposición a dialogar y a «profundizar y ajustar medidas puestas en marcha». «Queremos un Ayuntamiento fuerte y solvente. Nos vamos a alejar de discursos populistas y trabajaremos por atender la necesidaes de los ciudadanos». Ha insistido en que su formación tiene «vocación de gobierno» y por eso mantiene «posturas de responsabilidad» siempre desde la óptica de una «fiscalidad más justa y progresista».

La portavoz de la coalición soberanista, no ha querido detallar qué mejoras son las que pretende introducir en el documentos y si tienen que ver con algunas de las cuestiones que más quejas han motivado en estos meses como el recargo del 50% del IBI a viviendas vacías o que no se haya tenido en cuenta cuántas personas viven por casa a la hora de establecer los descuentos por el número de aperturas del contenedor de basura orgánica.

Ahorro en los hogares

La portavoz ha defendido las bondades de estas medidas. Así ha recordado que EH Bildu introdujo el tramo 0 de IBI para las rentas más bajas, otros descuentos de hasta 100 euros que haya ayudado a 8.500 familias y la adaptación de las bonificaciones al Salario Mínimo Interprofesional. «Con estas dos medidas hemos destinado más de 2,6 millones de euros a estas deducciones, un 14,2% más, con las que hemos logrado llegar a más de 21.000 familias». El recargo en el IBI sigue siendo a su juicio una buena herramienta para tratar de sacar almercado del alquiler pisos vacíos. Y otra de sus aportaciones fiscales tiene que ver con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), al que se aplica un coeficiente mayor. »Las grandes empresas que facturan más de un millón de euros anuales han tenido que aumentar su aportación», lo que asegura que ha supuesto 700.000 euros más de ingresos. .

También ha defendido la «progresividad» en la controvertida tasa de basuras y ha asegurado que con las diferentes bonificaciones hay 28.000 hogares con más necesidades que se han ahorrado 560.000 euros.