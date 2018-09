Los bertsos de «la tierra del vino» descorchan la Fiesta de la Vendimia Maialen Lujanbio improivsa el pregón en Elvillar. / Blanca Castillo Maialen Lujanbio ha improvisado un pregón en el que ha destacado el papel de los agricultores y los temporeros, así como el uso del euskera y el papel de las mujeres RAMÓN ALBERTUS Domingo, 16 septiembre 2018, 14:25

Maialen Lujanbio, actual campeona de Euskal Herria de Bertsolaris, ha sido la encargada de inaugurar la Fiesta de la Vendimia reivindicando el trabajo de los agricultores y de los temporeros. «El vino es la tierra del bertsos» ha sido una de las frases que más aplausos levantó en la abarrotada plaza de Elvillar. La reconocida bertsolari también hizo referencias a la bruja del pueblo, inmortalizada en el dolmen de la Chabola de la Hechicera.

Se trataba del primer pregón en euskera de los 25 años que lleva la Fiesta de la Vendimia. Con un tono emocionante reivindicó también el uso del euskera y el papel de las mujeres. Y dejó claro que, con o sin vino, 'no' es 'no'. Lujanbio es también la cuarta mujer que protagoniza el acto que da el pistoletazo de salida a la temporada.

Tras su improvisación llegó el desfile de las primeras cestas de uvas y la pisada pasada las doce del mediodía. Los encargados fueron Teodoro y Yolanda. Con uvas llegadas desde Baños del Ebro hasta Elvillar, con los pies todavía colorados han anunicado que «este año habrá una buena cosecha». Y lo destaca Teodoro que, con más de 30 años a sus espaldas (o más bien, a sus pies) ha defendido que «el vino Rioja Alavesa es el mejor vino del mundo». Para Yolanda, su sobrina, era un orgullo protagonizar la pisada. «Era lo único que me faltaba por hacer. He trabajado en el campo, he posado, cojo el tractor...».