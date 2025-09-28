El BEI sigue sin multar por viajar sin billete tras 3 años en funcionamiento

Hace más de tres años que el Bus Eléctrico Inteligente (BEI) comenzó a prestar servicio en las calles de Vitoria. Concretamente, tras circular en ... modo de pruebas durante un periodo, en marzo de 2022 tuvo lugar el primer día de pago obligatorio del billete. Esta operación se realiza de forma distinta al resto de líneas de Tuvisa, donde hay que abonar el ticket o validar la tarjeta BAT al subir al vehículo por la puerta delantera, delante del chófer. Pero en el 'bus exprés' la entrada o cancelación del abono se realiza antes de acceder al autocar, en las marquesinas, y de hecho, a los convoyes se puede entrar desde distintas puertas, no solo la delantera. En ese aspecto, el funcionamiento es como el del tranvía, que cuenta con revisores que multan a los infractores.

¿Qué pasa en el BEI si alguien se monta sin pasar por 'caja' antes? Aquí todavía no es posible sancionar. Desde la compañía municipal sí se han iniciado trámites para posibilitarlo, pero se están alargando mucho en el tiempo. En enero del pasado año entró en vigor la modificación del reglamento del servicio público de transporte urbano colectivo donde se crea la figura de la sanción de 50 euros para quien viaje sin billete. Ese cambio posibilitó que los revisores tuviesen la potestad sancionadora. Pero aún falta algo más. Todavía está pendiente «la adaptación del 'software'», señalan a este periódico portavoces de la sociedad municipal. Esta actuación se sacó a licitación, pero va a ser necesario un segundo proceso de contratación que está «en camino». Los problemas obedecen a «complicaciones técnicas administrativas», apuntan, sin aportar un plazo para la materialización de ese nuevo concurso público.

Sanciones en el tranvía

Pese a ello, la compañía confirma que cuenta con cuatro revisores que trabajan tanto para el BEI como para el resto de líneas y realizan controles aleatorios. Si hay infractores, se les pide que abandonen el autobús. Se da la circunstancia de que este transporte que tiene prioridad a la hora de circular es la línea con más viajeros de la compañía municipal. Hay dos factores que condicionan ese mayor uso: por un lado, que son dos líneas en una (BEI A y BEI B), y por otro, que tiene frecuencias mayores que otras líneas, de 7 minutos en lugar de 10, lo que conlleva un mayor número de desplazamiento de viajeros. En 2024 superó los 5,5 millones de pasajeros, 746.586 más que el año anterior, con un incremento del 15,17%. En total, Tuvisa pulverizó el último ejercicio su récord de viajeros al lograr 17,8 millones.

Estas subidas están directamente vinculadas con los descuentos y la gratuidad para algunos colectivos implantados en el transporte público de Vitoria. En Tuvisa, los niños de 0 a 14 años viajan gratis. Mientras que si se paga con tarjetas BAT, BARIK o MUGI o con los bonos BUX y otros abonos, se bonifica el 40% del precio del billete correspondiente.

Por su parte, en el caso del tranvía de la capital alavesa, se realizan inspecciones periódicas, con revisores que requieren al pasaje mostrar el billete o el título de transporte para controlar el pago del billete. Si el revisor 'caza' a alguien que no ha hecho el abono, le cae una multa. Por ejemplo, en 2023 se impusieron cerca de 700 sanciones. La mayoría de ellas (583 casos) corresponden a personas que abonaron la cuantía mínima de 20 euros -la modalidad de pronto pago, que rebaja el importe inicial de 50 euros-, mientras otros 16 pagaron la cantidad total.