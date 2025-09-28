El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una usuaria valida su tarjeta en una marquesina del BEI. Rafa Gutiérrez

El BEI sigue sin multar por viajar sin billete tras 3 años en funcionamiento

Tuvisa está pendiente de contratar una adaptación informática para poder imponer las sanciones. Sus revisores controlan el pago del ticket

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:33

Hace más de tres años que el Bus Eléctrico Inteligente (BEI) comenzó a prestar servicio en las calles de Vitoria. Concretamente, tras circular en ... modo de pruebas durante un periodo, en marzo de 2022 tuvo lugar el primer día de pago obligatorio del billete. Esta operación se realiza de forma distinta al resto de líneas de Tuvisa, donde hay que abonar el ticket o validar la tarjeta BAT al subir al vehículo por la puerta delantera, delante del chófer. Pero en el 'bus exprés' la entrada o cancelación del abono se realiza antes de acceder al autocar, en las marquesinas, y de hecho, a los convoyes se puede entrar desde distintas puertas, no solo la delantera. En ese aspecto, el funcionamiento es como el del tranvía, que cuenta con revisores que multan a los infractores.

