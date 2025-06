«No quiero que la gente en Vitoria viva con miedo y vamos a tomar medidas para evitarlo»

«Estoy dando lo mejor de mí misma para cumplir mis objetivos de gobierno». La primera teniente de alcaldesa y líder del grupo municipal del ... PNV se ha enfrentado en lo que va de legislatura al conflicto de Tuvisa, al de los policías locales, al de los jardineros, a la primera zona de bajas emisiones y a duplicar las plazas de OTA de la ciudad. Está siendo «intenso», reconoce Beatriz Artolazabal, contenta con su trabajo de dos años y con el de la alcaldesa Maider Etxebarria con la que dice «complementarse».

- Empieza la segunda parte de la legislatura. ¿Es hora de pisar el acelerador?

- Llevamos dos años muy intensos de trabajo; hemos dado estabilidad y confianza a este gobierno. Tenemos una hoja de ruta clara y hemos sacado proyectos importantes para la ciudadanía.

- ¿Cómo se ve en papel de primera teniente de alcaldesa?

- Es el que me ha correspondido en función de los resultados. Cada uno tenemos que desempeñar el trabajo con la mejor actitud y responsabilidad y es lo que he hecho. Estoy dando lo mejor de mí misma para cumplir con mis objetivos de gobierno.

- ¿Son buenas las relaciones con sus socios de gobierno del PSE?

- Sí es una relación cordial. Gobernar significa colaborar y superar las diferencias, y lo estamos haciendo bien.

- Por sus carteras, usted tiene una mayor exposición que la propia alcaldesa.

- Tengo muy claro cuál es mi papel. Somos dos mujeres con responsabilidades institucionales y las estamos llevando adelante de la forma adecuada. Hay una comunicación muy fluida con la alcaldesa. Somos diferentes, con roles y estilos también diferentes. Nos complementamos.

- ¿Cómo lleva lo que está pasando con el PSOE a nivel nacional?

- Los políticos estamos al servicio de los ciudadanos y lo que estamos viendo en Madrid es la peor cara de la política; con un interés personal, una serie de comentarios machistas de lo más rancio... Lo rechazo de plano.

Pactos «En el PNV no tenemos socios preferentes, lo que tenemos es una actitud pragmática»

- ¿Cómo se lleva con la oposición? ¿Ha estado presente en la negociación de los pactos?

- Sí, como me corresponde como líder del PNV y como teniente de alcaldesa. Creo que la relación personal es buena y la política respetuosa. Tengo una experiencia previa en el Ayuntamiento que fue buena para formarme e importante. Entre 2000-2007 mataban a concejales del PP y PSE, y la tensión era muy elevada en el Consistorio. ETA ha dejado de matar y creo que las relaciones políticas son ahora más adecuadas para llegar a acuerdos.

- Vamos que esa estabilidad que dice EH Bildu que aporta al Gobierno Local sería imposible en un escenario así.

- A EH Bildu aún le queda un recorrido importante de cara a reconocer todo el daño que hizo ETA a este pueblo, tiene un debe con esta sociedad. Pero tenemos que seguir dando pasos y como PNV no ponemos vetos a nadie, debemos ser constructivos a la hora de lograr acuerdos. No tenemos socios preferentes, sí tenemos una actitud pragmática.

Jardineros «Piden un aumento del 40% del salario y es inviable, pero veo necesario hacer una reflexión del pliego»

- A su grupo le toca lidiar esta legislatura con algunas de las carteras más conflictivas, como la de Seguridad. ¿Hay ya paz dentro la Policía Local?

- Después de un conflicto prolongado de casi ocho meses de duración y tras mucho diálogo hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que va a permitir mejorar las funciones que la Policía Local desempeña en la ciudad.

- Y eso permite la puesta en parcha de un plan nuevo de seguridad. ¿Reducirá la delincuencia?

- Desde principio de legislatura venimos trabajando en medidas que garanticen la seguridad. No vamos a ocultar que existe una preocupación en la ciudadanía ante una serie de actuaciones, sobre todo de robos con violencia que se han incrementado y que entendemos que no son tolerables y tenemos que poner todos los medios necesarios para reducirlos. Y en este momento de ecuador de legislatura hemos considerado que hay que tomar otras decisiones que pasan por un plan que incluye 12 medidas para implementar actuaciones sobre todo de prevención.

Barrios «Adurza debería ser la siguiente obra importante de transformación de la ciudad»

- ¿Puede concretar más?

- Me preocupa como madre de chavales que cuando salen por la noche en algún momento tengan algún susto o como hija de una mujer mayor. No quiero ver que la gente en Vitoria viva con miedo y vamos a tomar medidas para evitar que se produzcan los delitos pero también para actuar cuando se producen. Es una ciudad segura, quiero que quede claro, pero es cierto que la gente tiene esa sensación de inseguridad...Vamos a sacar una OPE de 80 agentes, más cámaras de viodeovigilancia, más presencia en las calles, colaboración con la Ertzaintza...

Calidad del aire

- Los jardineros siguen en huelga. ¿Los servicios mínimos van a resolver algo?

- La solución tiene que pasar por un acuerdo entre las partes. Las reivindicaciones sociales son legítimas, pero para llegar a un acuerdo hay que intentar moverse. La empresa ha hecho tres propuestas y yo fui la que exigí que fuesen reales. Y también les he dicho lo mismo a los trabajadores que desde el 26 de marzo que hicieron su primera plataforma no se han movido. 3.000 euros más, reducción de horas, plus de peligrosidad... Implica un incremento de casi el 40% del salario y eso es inviable, lo tienen que entender. Espero que las posturas se acerquen el miércoles.

- Los sindicatos responsabilizan al Ayuntamiento por fijar el coste de esos servicios con arreglo a un convenio estatal.

- Lo que me sorprende es que cuando se hace la licitación con un convenio y unas normas no se hicieran alegaciones o se impugnara. Lo que no puede ser es que ahora que ya se ha firmado un contrato hasta 2027 haya que cambiar las normas del juego. Se dio por bueno ese pliego. Se puede mejorar y yo creo que es necesario hacer una reflexión sobre ese pliego, pero si de verdad los trabajadores quieren mejorar sus condiciones laborales de forma inmediata tienen que pasar por la negociación.

- Está al frente de Espacio Público y Movilidad y se avecina un 'otoño caliente' con la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones y la nueva OTA. ¿Empieza a entender la gente la razón de estas restricciones?

- Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para dar toda la información posible para que la gente sepa cuáles son los criterios que vamos a aplicar. La ZBE es una iniciativa europea que se traslada a España, pero no lo hacemos sólo por cumplimiento legal, sino que tenemos que seguir protegiéndonos de cara a las nuevas condiciones climáticas que estamos ya padeciendo y además tener un aire de calidad. Lo vemos como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas intentando paliar los efectos del cambio climático y haciéndolo con mucha pedagogía.

- Donde usted ve oportunidad hay quien ve un castigo.

- Hay una formación política que dice que esto es ir en contra de la libertad del vehículo privado y nada más contrario al objetivo que perseguimos. Va a mejorar el espacio público para que los peatones podamos circular de una forma más segura y también para que el propio comercio pueda mejorar sus expectativas de venta. Mire Sancho el Sabio, que llegó a tener ocho calzadas. No se trata de fastidiar a nadie.

- El tranvía llegará al fin a Zabalgana. ¿Cómo se va a resolver el nudo de Lovaina?

- No es sencillo. Tenemos que ser capaces de que todo fluya bien. Se han hecho estudios de modelización que nos dicen que la entrada de esas líneas ferroviarias nuevas va a permitir que por ahí siga pasando el tráfico y Tuvisa.

TAV soterrado

- ¿Se va a poder eliminar el paso de algunos buses por la saturada General Álava?

- Es importante analizar alternativas. Somos conscientes de que es una calle comercial por la que pasan muchas líneas y el tranvía. Ese estudio se va a incluir en el nuevo plan de movilidad.

- ¿El mismo que analizará la llegada del tranvía a Júndiz?

- Se tiene que analizar la posible extensión desde la calle Las Arenas a Júndiz. Nosotros ya hicimos una alegación pero desde ETS y creo que con buen criterio se nos trasladó que iba a retrasar el proyecto principal. Y veremos... Pero hay que ser realistas. Yo quiero que la gente sepa que cada metro del tranvía cuesta cinco millones de euros y que hay que ver la eficiencia de esas extensión porque va a tener picos de uso y valles muy pronunciados. Sabemos que el transporte público es deficitario pero habrá que ver hasta dónde puede serlo

- Dos años y el tráfico en el Sur sigue igual de atorado.

- El compromiso que asumimos es hacer un estudio sobre el hilo único de Salbatierrabide relacionado con el BEI. Para a finales de año o primeros de 2026 tendremos conclusiones.

- ¿Liberará a Iturritxu de coches?

- No lo sé.

- Han presentado la nueva estación de tren en Dato. Hay quien piensa que no va a haber soterramiento del TAV. ¿Beatriz Artolazabal qué cree?

- Que los acuerdos están para cumplirse y hay un convenio firmado en 2022 entre el Gobierno central, la Diputación y el Ayuntamiento en el que dice que se tiene que producir la reforma de la estación de Renfe y la llegada soterrada de la alta velocidad.

- ¿Le gusta como está quedando Los Herrán?

- Sí, sí, es una obra larga, de más de 20 meses, con mucho esfuerzo y problemas asociados sobre todo de tráfico. La empresa y los técnicos municipales lo están dando todo y con una gran coordinación. Vamos con un ligero retraso, pero se empieza a ver cómo va a quedar, se están colocando las pérgolas, las estructuras...

- ¿Mantiene su postura contraria al centro de refugiados de Arana? Fue la primera en oponerse cuando era consejera.

- Sí. No compartí ni las formas ni el fondo. Tenemos un modelo de acogida que entra en colisión con el que defiende el Gobierno de España. Es un recurso destinado a personas refugiadas y muy pocas consiguen estatus de refugiado. Y ya tenemos un modelo de acogida personalizada para conseguir la integración real. No es por no querer dar atención a esas personas, que ya hemos o demostrado nuestra solidaridad. Decimos que las consecuencias para quien no logra ese estatus van a ser importantes porque se va a quedar en situación de calle y los servicios sociales forales y municipales, que ya tenemos saturados, van a tener que hacer un esfuerzo inconmensurable. El Gobierno de España tendrá que hablar con el vasco de si es necesario seguir con el proyecto en estas condiciones.

-¿Hay margen para el acuerdo?

-Pues no lo sé.