Bea Asurmendi: «La música es la mejor manera que tengo de llegar a una paz interior»

Hay voces que tienen esa capacidad de erizar el pelo, de hacernos recordar algo que nos conmueve en tan solo un par de versos y ... dejar la sensación de que nos encontramos ante una artista especial. Con su disco de debut 'Asteartea', Bea Asurmendi (Aramaio, 1991), residente en Londres desde hace una década, lo logra. Lo hace, además, abriendo caminos, en canciones en euskera, castellano e inglés que se mueven entre el jazz contemporáneo y el latido folk.

«Aunque no había salido el disco entonces quería compartirlo porque es un pueblo muy pequeño y hay mucho sentimiento de comunidad», recuerda Asurmendi cuando se le pregunta por qué presentó el álbum en directo en marzo en Amaraio. Fue hace unas semanas cuando finalmente se publicó un álbum en el que trata temas como la vulnerabilidad, la sororidad o el duelo. Formada en jazz vocal en la Escuela de Guildhall de Música y Drama, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial, lleva años tocando en salas icónicass de Londres (Ronnie Scott's Jazz Club, Pizza Express Jazz Club, The Jazz Cafe, 606 Club...) y confía en enconctrar cada vez más eco por su tierra.

– ¿Cuánto tiempo llevaba dándole vueltas y qué le inspiró? ¿Por qué el 'martes' como título?

– Este disco nace de una experiencia en un círculo de mujeres que tuve en Londres hace unos años. Nos reuníamos cada martes y compartíamos emociones y vivencias del día a día. Fue muy inspirador. La idea del disco en sí surgió hace unos cinco años.

– ¿Cómo era ese grupo para quien no tenga ni idea?

– Era un grupo de terapia para mujeres, liderado por una psicóloga. Éramos siempre unas diez mujeres las mismas, y compartíamos emociones. Emociones bonitas, no tan bonitas… Hablábamos de lo que cada una sentía, pensaba y le ocurría. Fue muy bonito porque te das cuenta de cuánto ayuda compartir y de que no estás sola.

– ¿Algunas de ellas han escuchado el disco?

– Sí, aunque el grupo paró hace dos años, justo cuando empecé con todo esto. Pero sí que he podido compartirlo con ellas. Cada una está en una parte del mundo, pero lo han escuchado. Ha sido muy emocionante, porque ese lugar fue muy especial para todas.

– Trata temas como el duelo, el amor propio, las dificultades de abrrise paso en la industria. ¿La música es una necesidad absoluta a pesar de todo?

– Sí, siento que es de la mejor manera en la que expreso mis sentimientos y la mejor forma de llegar a una paz interior. Para mí es terapia y significa mucho también compartirlo y conectar con la gente.

– Hay temas en los que se nota la emoción a flor de piel, como en 'Lola', 'Enodia o 'Yo estaba allí'...

– He escrito todas las canciones y me emocionan. Pero pienso en 'Yo estaba allí', que la compuso sobre un tema instrumental que tenían Maciek Pisz y Gianluca Corona, amigos de Londres. Me vino la letra enseguida, algo que no es habitual, y recuerdo emocionarme mucho mientras la escribía. 'Lola' también me lleva a un momento en mi vida bastante intenso.

– El juego con el jazz y la música de raíz con temas en euskera no es algo tan habitual. ¿Tiene referencias de otros proyectos similares?

– No diré que no hay, porque hay muchísimos artistas que tal vez no sean conocidos que pueden hacerlo. Pero es verdad que a mí me cuesta describir mi música. Tiene influencias del jazz, sobre todo en cuanto a armonía, pero no es jazz puro, y cuanto más tiempo paso en Londres curiosamente siento más arraigo hacia el euskera. Me han dicho que no hay muchos proyectos así, y a veces eso dificulta encajar en festivales o salas con un estilo concreto porque no eres 'demasiado jazz' o 'suficientemente folk'.

– Diría que en los festivales de jazz estivales de Euskadi encaja, también en los de folk.

– A ver, a ver… yo estaría encantada.

Música en casa

– En el disco hay muchas referencias mitológicas. ¿De dónde le viene ese interés?

– Viene también del círculo de mujeres en el que estuve en Londres. La psicóloga usaba la mitología de las diosas para hablar de diferentes temas y me gustó mucho esa idea. En varias canciones le he dado la vuelta al mito. Por ejemplo, 'Oizys' es una diosa de que se vincula a la tristeza y yo quise reflejar que está bien estar triste a veces. Que se puede aprender de eso. La primera canción, 'Otsemeak' (lobas) es una referencia a las mujeres del grupo. Y la última, 'Yo estaba allí', está dedicada a las personas que perdí.

– ¿Grabaron el disco en directo?

– La sección rítmica sí: batería, bajo, guitarra y piano. Yo cantaba a la vez en otra sala para mantener esa conexión inmediata. Luego grabé voces más tranquilamente. Hicimos tres o cuatro tomas de cada canción, y luego elegíamos la mejor, por eso tuvimos que ensayar mucho antes para que todo fuera más fluido.

– Su hermana Idoiatambién canta. Vaya voces en la familia. ¿Ese ADN musical hasta dónde llega?

– Es curioso, porque en mi familia no había nadie que se hubiera dedicado profesionalmente a la música. Fui yo la primera. Pero sí que nos encanta la música. Mi padre nos llevaba a conciertos. He visto a AC/DC en primera fila con 13 años. Mi padre es más de rock, mi madre más de canción de autor. Siempre ha habido música en casa. Me llevo 9 años con mi hermana y en la mitad tengo otra, que no se dedica a ello. Y menos mal que está porque nos sostiene muchas veces en esta locura de la música.

– Ha sido también su referente según ha contado en diferentes entrevistas.

– Mi hermana ha dicho que soy algo referente y le abrí camino en la música. Es curioso porque ella también se ha convertido en mi referente. Aprendo muchísimo de ella y me inspira. Esa conexión es muy bonita.