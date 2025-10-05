El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estos días se ha girado el recibo de las basuras a todos los domicilios. Igor Aizpuru

Las basuras y algunos precios sociales condicionan el pacto fiscal en Vitoria

EH Bildu, que validó el pasado año las ordenanzas, ya ha presentado al Gabinete Etxebarria su propuesta de subida de impuestos

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:26

Comenta

Los vitorianos están a unos días de saber si el año que viene se enfrentan a una subida general de impuestos, tasas y precios públicos ... municipales del 2,7%, y del 5,8% en el caso de las basuras, como pretende el gobierno PNV-PSE, o si un eventual pacto con EH Bildu cambia los porcentajes. El Gabinete Etxebarria busca el apoyo de un grupo de la oposición a su plan de ingresos para 2026 y se ha girado preferentemente hacia la coalición abertzale, con la que ha rubricado dos presupuestos y las últimas ordenanzas fiscales, las más complejas de los últimos años por la subida histórica del recibo de residuos. Precisamente el nuevo incremento de las basuras, del doble que el del resto de tributos, y cambios en los precios públicos de la ayuda a domicilio, los menús o los centros de día están en el cogollo de una negociación que coincide con los primeros movimientos electorales de cara a las municipales.

