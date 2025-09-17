El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros en el Cercanías alavés. Rafa Gutiérrez

Baños saturados y trenes sin suficiente espacio para bicis en el nuevo Cercanías de Álava

Toni Caballero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:08

El nuevo servicio de Cercanías de Álava, que desde el pasado 31 de mayo une Miranda de Ebro con Alsasua a través del territorio histórico, ... ha cosechado un notable éxito con un incremento del uso del tren, pero también arrastra importantes deficiencias. El sindicato CC OO ha trasladado a la dirección de Renfe un puñado de deficiencias que afectan de manera notable a muchos de los quienes optan por este método de transporte. «El problema de fondo es que se trata de dar un servicio de proximidad con vehículos que no están preparados para ello», denuncian los representantes de los trabajadores.

