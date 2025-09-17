Baños saturados y trenes sin suficiente espacio para bicis en el nuevo Cercanías de Álava

El nuevo servicio de Cercanías de Álava, que desde el pasado 31 de mayo une Miranda de Ebro con Alsasua a través del territorio histórico, ... ha cosechado un notable éxito con un incremento del uso del tren, pero también arrastra importantes deficiencias. El sindicato CC OO ha trasladado a la dirección de Renfe un puñado de deficiencias que afectan de manera notable a muchos de los quienes optan por este método de transporte. «El problema de fondo es que se trata de dar un servicio de proximidad con vehículos que no están preparados para ello», denuncian los representantes de los trabajadores.

Uno de los problemas es que esta línea cuenta con unidades de distintos modelos y algunos incluso tienen que llevarse hasta Fuencarral, en la Comunidad de Madrid, o Zaragoza para su mantenimiento correspondiente. «Esto deriva en baños saturados de aguas grises (residuales) que no se vacían en el depósito de Miranda de Ebro y que, por lo tanto, tienen que circular con los aseos fuera de servicio», evidencia la central.

No sólo eso. Hay algunas unidades que sólo tienen espacio para tres bicicletas. Es decir, hay gente que está pagando un billete para poder viajar con su bici y luego no tienen dónde dejarla. «Estos casos complican mucho el trabajo de los interventores porque no puedes montarte si no hay sitio para dejarla porque no puedes ir de pie con la bicicleta, no es seguro y tienes que bajarle del convoy; pero al mismo tiempo tiene todo el derecho a subirse por el tipo de pasaje que ha adquirido», explican los portavoces de CC OO.

La conclusión que extraen los profesionales es clara y contundente. «Este servicio se ha puesto en marcha como si fuera una especie de 'prueba piloto', como una antesala de lo que puede ser un servicio de cercanías en un futuro. Ahora mismo el servicio está limitado por las propias limitaciones materiales que tenemos», se quejan.

El Gobierno vasco se desentiende de estas denuncias y señala de manera directa a Renfe como el ente responsable de la gestión de los vehículos. En la empresa ferroviaria, a su vez, se muestran «abiertos» a escuchar las diferentes quejas siempre que éstas se recojan «desde la objetividad».

Por otro lado, a nivel salarial, los representantes sindicales aseguran que «no se está considerando como núcleo de Cercanías, con lo que los interventores, el personal de taquillas y el de conducción no están cobrando el plus correspondiente. Sin embargo, hay ratios que indican que el volumen de viajeros es notorio. La empresa dice que está abierta a estudiarlo, pero debemos hacer nosotros el caso. Nos vamos a dedicar profundamente a este tema», subrayan los representantes de CC OO.