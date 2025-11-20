El Banco Europeo financia con 1.700 millones de euros la alta velocidad entre Vitoria y Burgos

La multimillonaria inversión que requieren las obras para la ejecución del trazado de alta velocidad ferroviaria que unirá Burgos con Vitoria ha recibido un espaldarazo ... con la aprobación por parte del consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de una financiación de 1.700 millones de euros para esta operativa que está desarrollando Adif. En los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por importe de 325 millones de euros.

La financiación supone un impulso para este tramo que es el único que falta para que Álava pueda conectar con Madrid a través de la alta velocidad, ya que los trazados desde la capital a Valladolid y Burgos ya están en funcionamiento. Posteriormente, a este trazado se le tiene que dar continuidad hacia Francia con la ejecución de la 'Y' que conectarán también las tres capitales vascas y que está financiada de la misma manera por el Banco Europeo de Inversiones.

La línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, que es clave para instaurar el Corredor Atlántico, se encuentra ya en fase de ejecución en el tramo que va de Pancorbo a Ameyugo. Se trata de la zona más complicada del recorrido, con un coste de 391 millones de euros, a pesar de tener solo 8,4 kilómetros que transcurren casi íntegramente en túneles.

La línea de alta velocidad Burgos-Vitoria está estructurada en siete tramos, con el Ministerio avanzando en la redacción de los proyectos de los otros seis tramos: variante ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas; Valle de las Navas-Piérnigas; Piérnigas-Pancorbo; Ameyugo-Manzanos e integración en Miranda de Ebro; Manzanos-La Puebla de Arganzón; y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca.

Y la pretensión de Adif es que a lo largo de 2026 se liciten estos seis tramos pendientes para alcanzar una longitud total de 93 kilómetros. Cuando esta nueva vía se una en Vitoria con la 'Y' vasca se esperan alcanzar los 5,5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-Euskadi.