Un tren convecional circula por el desfiladero de Pancorbo, por el que debe ejecutarse la nueva línea de alta velocidad entre Vitoria y Burgos. Avelino Gómez

El Banco Europeo financia con 1.700 millones de euros la alta velocidad entre Vitoria y Burgos

Adif obtiene un crédito para sufragar las obras que traerán a Álava trenes más rápidos

B. Mallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:15

La multimillonaria inversión que requieren las obras para la ejecución del trazado de alta velocidad ferroviaria que unirá Burgos con Vitoria ha recibido un espaldarazo ... con la aprobación por parte del consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de una financiación de 1.700 millones de euros para esta operativa que está desarrollando Adif. En los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por importe de 325 millones de euros.

