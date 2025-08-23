El Ayuntamiento de Vitoria enseña a manejar la carretilla

La logística está en pleno auge en Álava y para responder a la alta demanda de profesionales cualificados en el sector el Ayuntamiento de Vitoria ... ampliará este año los recursos para mejorar su formación. El centro municipal Ignacio Ellacuría, que imparte cursos especializados en esta materia desde 2023, sumará un almacén para maniobras que permitirá desarrollar a cubierto prácticas de distintos modelos de carretillas en las que se cargarán y descargarán variadas mercancías.

La construcción del edificio, que se ubicará en la calle Castro Urdiales al lado del CETIC (Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación), ha comenzado este mismo verano y pretende estar terminada «para octubre o noviembre», según los plazos que maneja el departamento de Promoción Económica, en manos de la concejala socialista María Nanclares.

214.372 euros. Es la inversión que se ha destinado a la construcción de este recurso de 20x40 metros.

La empresa a la que se le ha adjudicado el contrato, la vitoriana Azcoan Ejecución y Gestión de Obras, está realizando estas semanas los trabajos de excavación en el terreno, a los que les seguirán la colocación de un prefabricado de hormigón. Al terminar la intervención –se le ha concedido un plazo máximo de seis meses– se logrará un espacio prácticamente diáfano de 20x40 metros donde se instalarán estanterías propias de un almacén de estas características.

La intención es que los alumnos puedan estrenar la planta en el primer semestre de 2026, tras destinar al mismo un presupuesto de 214.372 euros. En este ámbito de la logística, distribución y transporte se ofrecen en la actualidad cinco cursos con un total de 75 plazas cofinanciados por el Gobierno vasco, la Diputación alavesa, la Unión Europea y el Ministerio de Política Territorial.

Son para lograr empleo como auxiliar de almacén, operador de carretilla elevadora (dos distintos), de grúa puente y para la organización y gestión de almacenes. Las clases más próximas se iniciarán entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre (las inscripciones aún siguen abiertas), pero después se publicarán nuevas convocatorias.

Todos esos alumnos encontrarán a partir de enero anexo a este inmueble un simulador que, tras instalarse hace un par de años, reproduce el manejo, de forma virtual a través de un software, de procesos o tareas como la manipulación de carga o la gestión de un almacén. Es una herramienta con la que suelen contar las empresas del sector y donde los estudiantes pueden entrenarse para obtener la capacitación.

Al nivel exigido por Lanbide

«El sector de la logística está viviendo importantes transformaciones y con ambos recursos, completamos todo el círculo. Sobre todo porque ahora sumamos un nuevo lugar para seguir haciendo prácticas en un entorno real», señala Nanclares. «Es algo muy positivo porque la necesidad de logística está cada vez más presente en nuestra ciudad y vamos a poder formar a personas para que trabajen en este sector, que tiene una gran proyección», resalta.

Además, según indican desde el Consistorio vitoriano, esta inversión también «garantiza la impartición de cursos de formación con el nivel de exigencia que requiere Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo».