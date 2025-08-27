El Ayuntamiento de Vitoria encarga el proyecto para reconstruir el puente dañado en Salburua

El Ayuntamiento de Vitoria quiere acelerar las soluciones para el puente ubicado en el paseo de la Ilíada, en el barrio de Salburua, que ... sufrió daños estructurales críticos a causa de un grave incendio ocurrido el pasado 18 de marzo por una fuga de gas. Según se anunció entonces, «la única opción viable» pasaba por la destrucción de la infraestructura, que deberá reponerse con la construcción de una nueva. Ahora bien, para concretar esa forma de proceder, se acaba de sacar a concurso público y con «prioridad urgente» el proyecto de demolición y sustitución, para cuya redacción buscan a una ingeniería especializada.

Para ese estudio exhaustivo sobre el estado actual del viaducto y su futuro diseño, el departamento de Espacio Público, que dirige la concejala jeltzale Beatriz Artolazabal, destinará 58.949 euros. Precisa un análisis sobre el estado actual del viaducto y su futuro diseño. Y pone hincapié en que los técnicos expertos valoren «si alguno de los elementos no dañados, como las cimentaciones, puede ser aprovechado». Luego esos planos serán revisados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o la Agencia Vasca del Agua (URA), al pasar por el río Errekaleor.

En el corto plazo, una vez se formalice el contrato (las ofertas se pueden presentar hasta el viernes 12 de septiembre) la empresa adjudicataria tendrá 14 semanas para realizar lo que se le pide. Esto es, poco más de tres meses. La idea es que ese trabajo finalice cuanto antes para licitar las obras «en el menor plazo posible». La urgencia se debe a que el fuego ha provocado importantes afecciones a la movilidad y pérdida de servicios básicos.

Análisis La ingeniería que diseñe la futura infraestructura valorará si hay algún elemento actual que se pueda aprovechar

1,1 millones de euros

Por recopilar: en la rotonda se han colocado cuatro semáforos para regular el tráfico que, si bien han resuelto problemas con el transporte público y otros vehículos, es una «solución temporal» que aún no elimina otras restricciones en la movilidad. «Debe revertirse a la mayor brevedad posible», indican desde el Consistorio.

Hay más. La recogida neumática de varios portales también está inutilizada porque las llamas destruyeron la tubería del sistema, que atraviesa el lugar donde se localizó el fuego, y fundieron todos los cables. «Esa situación de provisionalidad no es deseable», vuelve a incidir el Gobierno local, en los pliegos del contrato.

Las primeras estimaciones apuntaban a que la contratación y ejecución de las obras se prolongará «entre 24 y 28 meses» y la intervención no culminará hasta 2027. La factura de esa intervención, además será elevada y se prevé que el presupuesto (aunque se afinará con este proyecto) alcance los 1,1 millones de euros.