El puente afectado por el incendio se ubica en el paseo de la Ilíada. Igor Martín

El Ayuntamiento de Vitoria encarga el proyecto para reconstruir el puente dañado en Salburua

Las afecciones a la movilidad y la pérdida de servicios básicos como la recogida neumática apremian un plan de obra que incluirá la demolición

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:14

El Ayuntamiento de Vitoria quiere acelerar las soluciones para el puente ubicado en el paseo de la Ilíada, en el barrio de Salburua, que ... sufrió daños estructurales críticos a causa de un grave incendio ocurrido el pasado 18 de marzo por una fuga de gas. Según se anunció entonces, «la única opción viable» pasaba por la destrucción de la infraestructura, que deberá reponerse con la construcción de una nueva. Ahora bien, para concretar esa forma de proceder, se acaba de sacar a concurso público y con «prioridad urgente» el proyecto de demolición y sustitución, para cuya redacción buscan a una ingeniería especializada.

