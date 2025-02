El Ayuntamiento de Vitoria asegura que habrá novedades sobre el Iradier Arena «en las próximas semanas»

La espera para conocer los planes del Gabinete Etxebarria para el Iradier Arena se acerca a su fin. Después de años sin un proyecto claro ... para el céntrico equipamiento municipal, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, asegura que el Ayuntamiento de Vitoria tendrá novedades sobre el futuro del recinto multiusos «en las próximas semanas».

La titular del ramo no ha dado más pistas sobre qué se podría presentar en breve. No ha querido concretar si se trata de un plan para reflotarlo, un estudio para identificar las necesidades del espacio o un acuerdo más amplio. Sobre la mesa del Consistorio vitoriano estaba en el pasado verano la opción de alquilar el Iradier Arena a empresas externas para financiar así su lavado de cara.

Pero, ahora, la discreción es lo que impera en Cultura. Por el momento, lo único que ha apuntado Díaz de Corcuera es que «estamos trabajando por sacar adelante este tema o, por lo menos, por llegar al análisis suficiente para determinar si es viable convertir este edificio multiusos o si hay que hacer alguna otra cuestión».

La responsable de Cultura ha ofrecido estas explicaciones a preguntas de la concejala Maider Uriarte, de EH Bildu, sobre la situación del Iradier Arena. La edil de la coalición abertzale ha recordado la reciente presentación del proyecto para renovar el complejo de Illunbe en San Sebastián. «Vemos que no se está haciendo nada. El tiempo pasa y nos ha adelantado Donostia, que acaba de presentar el anteproyecto para convertir Illunbe en un espacio multiusos».

«Necesitamos certezas»

Corcuera ha defendido que el trabajo del Ayuntamiento «no es una carrera» por competir con otras ciudades y ha pedido «un poco más de paciencia» a la oposición municipal para conocer los planes. «Es un tema muy complejo que requiere de un análisis exhaustivo y de soluciones muy complejas. Para hacer las cosas bien se requiere tiempo. Yo lo único que les pido es paciencia, un poquito más de paciencia, solamente unas semanas más de paciencia. Les pido confianza en este equipo de gobierno», ha reclamado.

«Nosotras no tenemos información. Y si pedimos información y no hay absolutamente nada, la conclusión es fácil: no se ha hecho nada», ha rebatido Uriarte. «No hay nada recogido por escrito. Usted nos pide confianza y paciencia. También nos está pidiendo imaginación: que imaginemos que están haciendo algo. Lo que necesitamos son certezas de que no van a pasar otros dos años y vamos a seguir igual. Certezas de que creen en este proyecto y de que van a hacer algo por hacerlo realidad».