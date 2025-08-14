Vuelcan aseos portátiles y dañan papeleras y una barraca en las fiestas de Amurrio El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que actúe «con responsabilidad y respeto», evitando comportamientos que perjudiquen la convivencia y el desarrollo seguro» de los festejos

Nuria Nuño Jueves, 14 de agosto 2025, 11:07 | Actualizado 11:39h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Amurrio ha condenado los actos vandálicos registrados este miércoles en el marco de las fiestas del municipio. Entre los desperfectos ocasionados, hay dos aseos portátiles volcados; uno de ellos, un urinario ubicado en el parque frente al ambulatorio; cuyo depósito fue derramado sobre la acera; y otro en Justo Etxeguten junto al Clarel; la rotura de dos papeleras y daños en una barraca destinada al uso infantil.

Ampliar E. C.

En este sentido, el Consistorio recuerda que «las fiestas son un momento de encuentro y celebración que requiere del compromiso de todas y todos para preservar los espacios públicos y las instalaciones municipales», apostilla. «El mobiliario urbano y las infraestructuras festivas forman parte del patrimonio común, y su cuidado es responsabilidad compartida».

Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que actúe «con responsabilidad y respeto, evitando comportamientos que perjudiquen la convivencia y el desarrollo seguro de las fiestas».