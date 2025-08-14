El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las barracas dañadas. E. C.

Vuelcan aseos portátiles y dañan papeleras y una barraca en las fiestas de Amurrio

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que actúe «con responsabilidad y respeto», evitando comportamientos que perjudiquen la convivencia y el desarrollo seguro» de los festejos

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:07

El Ayuntamiento de Amurrio ha condenado los actos vandálicos registrados este miércoles en el marco de las fiestas del municipio. Entre los desperfectos ocasionados, hay dos aseos portátiles volcados; uno de ellos, un urinario ubicado en el parque frente al ambulatorio; cuyo depósito fue derramado sobre la acera; y otro en Justo Etxeguten junto al Clarel; la rotura de dos papeleras y daños en una barraca destinada al uso infantil.

En este sentido, el Consistorio recuerda que «las fiestas son un momento de encuentro y celebración que requiere del compromiso de todas y todos para preservar los espacios públicos y las instalaciones municipales», apostilla. «El mobiliario urbano y las infraestructuras festivas forman parte del patrimonio común, y su cuidado es responsabilidad compartida».

Desde el Ayuntamiento de Amurrio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que actúe «con responsabilidad y respeto, evitando comportamientos que perjudiquen la convivencia y el desarrollo seguro de las fiestas».

