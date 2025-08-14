El pregón más musical descorcha las fiestas en Llodio
La coral ArteOn se encarga de dar la bienvenida a las fiestas que tendrán hoy su chupinazo
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:34
Las fiestas de Llodio han contado este jueves con un pregón diferente. No ha sido una personalidad ni un famoso el que se ha encargado ... de pronunciar unas palabras de invitación a la celebración. Sino hasta 30 chicos y chicas de 8 a 23 años muy conocidos en el municipio, que han participado en una actuación musical, con coreografía y diálogos.
Dirigida por Imanol Gamboa, este coro ha puesto a cantar y bailar en la Herriko Plaza. El mensaje festivo que sirve el pistoletazo de salida a las jornadas festivas se ha cosido con diferentes temas tradicionales y populares para celebrar sus 'Sanroques'. En un acto de 45 minutos de la Escolanía ArteOn, que ha arrancado a las 19.00 horas y también ha contado con la animación de Los Arlotes.
«Queríamos una fiesta total», comentaba antes de la actuación Félix Primo, responsable de ese coro que se fundó hace 12 años. Poco después de esa actuación se celebraba la 'fora del vino', en la que se probaron diferentes vinos. Una particular cata organizada por la Cofradía Del Señor Sant Roque.
Programa de este viernes
-
Actividades Cañón de espuma, luces y sonido (11.30, centro), chupinazo (12.00, Ayuntamiento), dj y fiesta de la espuma (19.00, Zumakalakerregi), toro de fuego (11.00, Herriko Plaza).
-
Teatro y conciertos 'El peor espectáculo del mundo'(19.00, Lamuza Plaza), concierto de Jimenos Band (21.30, Herriko Plaza), Dj de música de 60, 70 y 80s (22.30, plaza Alberto Acero).
Este mismo viernes dan comienzo de forma oficial las fiestas. La cuadrilla Baldarrak prenderá el chupinazo en el Ayuntamiento (12.00), dando paso a una kalejira por las calles. Entre las más de 20 actividades programas destacan diferentes conciertos, actuaciones teatrales, entrega de premios del concurso de pintura al aire libre, deejays y fiesta de la espuma. Una de las actuaciones destacadas es 'El peor espectáculo del mundo', de Zanguango Teatro, compañía ganadora del premio Max, que presenta esta pieza disparatada sobre un aspirante a héroe de barrio (Lamuza Plaza, 19.00). Entre los conciertos subrayados el de Jimenos Band (21.30, Herriko Plaza).
Por otro lado, a pesar de que el Ayuntamiento había mostrado su «preocupación» en los últimos días por la falta de profesionales médicos en el PAC de Llodio, Salud confirmó ayer que sí que habrá médico durante el chupinazo y la asistencia está garantizada.
