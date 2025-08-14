El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Escolanía ArteOn, durante el pregón. Blanca Castillo

El pregón más musical descorcha las fiestas en Llodio

La coral ArteOn se encarga de dar la bienvenida a las fiestas que tendrán hoy su chupinazo

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:34

Las fiestas de Llodio han contado este jueves con un pregón diferente. No ha sido una personalidad ni un famoso el que se ha encargado ... de pronunciar unas palabras de invitación a la celebración. Sino hasta 30 chicos y chicas de 8 a 23 años muy conocidos en el municipio, que han participado en una actuación musical, con coreografía y diálogos.

El pregón más musical descorcha las fiestas en Llodio