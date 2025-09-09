Llodio pide propuestas para los próximos 'Sanroques'

Ania Ibáñez Martes, 9 de septiembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Llodio ha preparado de nuevo una encuesta para que los vecinos aporten ideas para los 'Sanroques' del año que viene. A partir del próximo lunes, 15 de septiembre, los laudiotarras, independientemente de su edad, podrán evaluar las festividades de este año y también proponer nuevas actividades para el futuro.

Este proceso participativo estará abierto hasta el 30 de septiembre, cuando se recogerán las ideas y se valorarán en el grupo de trabajo de fiestas «para incluirlas en el programa siempre que cumplan con la viabilidad técnica y económica», apuntan desde el Consistorio. Los vecinos podrán rellenar un formulario on-line en la página web del Ayuntamiento o contestar presencialmente la encuesta disponible en la entrada del Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Los papeles también se podrán imprimir desde la web y depositarse en el buzón del SAC o en los de los consejos de barrio.

Sonia Respaldiza, concejala de Fiestas, subrayó ayer que desde el Ayuntamiento quieren «unas fiestas diversas y participativas», algo que persiguen con este proceso, construyendo un plan de actividades «plurales, igualitarias y respetuosas».