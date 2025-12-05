Llodio invertirá 258.000 euros para acondicionar el comedor de mayores, que tendrá 40 plazas

Las obras para que el Hogar del Jubilado San Rokezar de Llodio acoja el comedor de mayores avanzan. El Ayuntamiento busca una empresa para ... reformar el local con un presupuesto de 258.138 euros y así poder ofrecer este nuevo servicio de catering en sus instalaciones con la previsión de que atienda a cuarenta personas.

Este avance llega tras meses de polémica por la ubicación del comedor y después de que el propio club San Rokezar presentara una moción en un pleno municipal en contra de que se ofreciera el servicio en su local. Se propusieron distintas alternativas, como esperar a la reubicación del viejo ambulatorio al que se está edificando en Latiorro. Finalmente, tras una reunión con el equipo de gobierno criticada por la oposición, los jubilados accedieron a acoger el servicio en su centro.

Según los pliegos del contrato, para poder utilizar el local con este fin y que cumpla los requisitos exigidos por el Departamento de Sanidad, se prevé la «demolición de los tabiques de distribución de los tres baños». De esta manera la sala principal pasará de contar con 125 metros cuadrados a 137,15. Se levantará una «nueva distribución de tabiquería de pladur» para tres baños nuevos -dos separados según sexo y uno para personas con diversidad funcional- y para crear un espacio de 'office' donde «realizar la preparación de los platos» del comedor de mayores, cuyas mesas se ubicarán en la zona a la izquierda de la entrada por la calle Virgen del Carmen.

Aislamiento acústico

Para ello, se dotará a este nuevo espacio de 'office' de «mobiliario inoxidable» que incluye «fregadero, lavavajillas y termo», mientras que en el baño para personas con diversidad funcional se instalará un «sistema de aviso» del que anteriormente el centro no disponía. En ambos espacios se renovará el sistema de ventilación que se hará «mediante rejillas» con conducto de salida a la fachada.

Redistribución Se demolerán los tres baños para reubicarlos y así crear un 'office' para la «preparación de platos»

Otra de las renovaciones del club será la mejora del aislamiento acústico del local en las salas, almacén y el pasillo. También se renovará el aire acondicionado por uno con «fancolis y split de pared», que se mantendrá en su ubicación actual.

Ejecución La obra durará tres meses y deberá llevarse a cabo «durante periodos de menor uso del local»

Para llevar a cabo las obras de renovación, la empresa contratada contará con un máximo de tres meses y tendrán que preverlas «durante periodos de menor uso del local». Por ello, la constructora deberá «consensuar y acordar con el Ayuntamiento la forma de actuación» y deberá «dar aviso a la asociación que gestiona el local». Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 18 de diciembre. Si nada se tuerce, las obras podrían comenzar a principios del 2026.

El Consistorio ha recalcado que mientras se estén llevando a cabo las obras «se concretará el reglamento que tendrá el comedor y se reflexionará con el resto de partidos políticos sobre el servicio de catering», además de evaluarse la «posibilidad de implantar un sistema de bonos».