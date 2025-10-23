Llodio, escenario de la séptima reunión del foro de seguridad

Nuria Nuño Jueves, 23 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La localidad alavesa de Llodio ha sido escenario este jueves de la séptima reunión del foro de Seguridad, Basque Segurtasun Foroa, convocado por el lehendakari Imanol Pradales. Cerca de cuarenta representantes de distintos ámbitos sociales, económicos e institucionales de la comarca de Aiaraldea han tomado parte en el encuentro. A través de una dinámica participativa grupal se han recogido las experiencias y propuestas de cara a mejorar la «respuesta conjunta ante los desafíos de seguridad presentes y futuros en la zona: prevención, gestión de emergencias, ciberseguridad, seguridad vial o convivencia», entre otros aspectos.

Esta reunión ha contado con la participación del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria; la Directora de Gobernanza de la Diputación Foral de Álava, Miren Zabala, y el Director de Organismo Autónomo de Bomberas y Bomberos de Araba, Aitor Uriarte; representantes institucionales de los municipios de Amurrio, Arakaldo, Arrankudiaga, Artziniega, Aiara, Laudio, Orozko, Orduña y Okondo; y otros agentes locales como la Cuadrilla de Aiala, la junta administrativa de Orduña, responsables de la Ertzaintza y policías locales, Protección Civil, Osakidetza, ADR Zabaia, Tubacex, Aenkomer, centros educativos y asociaciones de mujeres y jubilados.

Con este nuevo encuentro, el Basque Segurtasun Foroa avanza en su recorrido por los diferentes territorios vascos, tras los encuentros celebrados en Urola Kosta, Lea-Artibai, Debabarrena, Ezkerraldea, Enkarterri y Araba. Se consolida, a juicio del Departamento de Seguridad, como un «espacio estable de participación y diálogo entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y otros agentes sociales de Euskadi».

El objetivo de esta iniciativa es «construir», a través de un proceso participativo, un «diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral». Un proceso que llevará meses y en el que diferentes instituciones, entidades y agentes tendrán un lugar de encuentro para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad que les preocupan: seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad, emergencias... La próxima cita está convocada para el 5 de noviembre en Bilbao.