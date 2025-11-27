Llodio destina 500.000 euros para dotar de equipamiento al Antzoki

Las obras del Antzoki de Llodio entran en la fase final. Con la previsión de que el espacio se inaugure a principios del próximo año, ... el Ayuntamiento ha licitado 538.711 euros para dotarlo de equipamiento. En este presupuesto se incluye mobiliario y pavimento escénico, es decir, alumbrado y sonido.

Las obras comenzaron en marzo de 2023 con un presupuesto inicial de 6,5 millones de euros. Debido a la instalación de sistemas de contención se incrementó el coste en 1,9 millones y se atrasaron las obras cinco meses. Durante el desarrollo de la construcción se han tenido que incorporar elementos no previstos en el plan original, lo que ha supuesto un segundo incremento económico de 1,29 millones de euros. Finalmente, con esta última licitación, el presupuesto del proyecto se ha incrementado en casi un 37%, con un coste final de 10 millones de euros.

La alcaldesa, Ainize Gastaka, ha recalcado que es «fundamental que Llodio tenga un Antzoki para promover una vida cultural intensa y accesible», además de servir como «lugar de encuentro ciudadano y espacio de cohesión comunitaria». Con el Antzoki se busca «reforzar la educación y la sensibilización a través del arte» y también «dar impulso a la economía y al turismo local», ha subrayado la primera edil.