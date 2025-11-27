El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras comenzaron en marzo de 2023 con un presupuesto inicial de 6,5 millones de euros. El Correo

Llodio destina 500.000 euros para dotar de equipamiento al Antzoki

Ania Ibañez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:44

Comenta

Las obras del Antzoki de Llodio entran en la fase final. Con la previsión de que el espacio se inaugure a principios del próximo año, ... el Ayuntamiento ha licitado 538.711 euros para dotarlo de equipamiento. En este presupuesto se incluye mobiliario y pavimento escénico, es decir, alumbrado y sonido.

