El certamen congregó a «casi un centenar» de grupos en la plaza Aldai

El certamen congregó a «casi un centenar» de grupos en la plaza Aldai Blanca Castillo

'Klandestinto' se corona como emperador de los fogones de Llodio

El grupo cosecha su tercera victoria consecutiva en el concurso de la sociedad Rakataplá, que volvió a reunir a una multitud con sus tortillas y conejos

J. M. N.

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:00

Se proponía triunfar y no defraudó. Después de unos días previos marcados por los vaivenes en torno a su organización, el concurso gastronómico que cada ... año organiza la sociedad Rakataplá consiguió desarrollarse «con normalidad». Así lo refirió este sábado Jagoba de la Torre, uno de los miembros de la organización del certamen que cada año se encarga de ponerle olor al segundo fin de semana de fiestas en Llodio en la plaza Aldai.

