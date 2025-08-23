'Klandestinto' se corona como emperador de los fogones de Llodio

Se proponía triunfar y no defraudó. Después de unos días previos marcados por los vaivenes en torno a su organización, el concurso gastronómico que cada ... año organiza la sociedad Rakataplá consiguió desarrollarse «con normalidad». Así lo refirió este sábado Jagoba de la Torre, uno de los miembros de la organización del certamen que cada año se encarga de ponerle olor al segundo fin de semana de fiestas en Llodio en la plaza Aldai.

La cita ha comenzado con música. La del grupo 'La Ribera Canta' y sus jotas navarras venidas desde Tudela. Entre los fogones, «casi un centenar» de grupos involucrados en hacer los mejores conejos guisados y la mejor tortilla de patatas. Aquí no vale con ser experto en una cosa. Hay que tener destreza tanto para dar la vuelta a la sartén con la tortilla como para cocinar bien el conejo, porque ambos suman los puntos para elegir ganador.

¿Hay afán competitivo entre los participantes? «Hay gente que viene a pasar el rato y luego gente no competitiva, pero sí un poco más experta». 'Klandestinto' puede estar en un grupo o en otro, pero lo cierto es que volvió a triunfar en esta edición por tercer año consecutivo. El premio del certamen no es cosa menor: txapela, trofeo, un jamón y 150 euros. Casi nada. También hubo trofeo, un regalo y dinero para los otros cuatro grupos mejor clasificados. Del sexto al sexagésimo puesto también hay un pequeño trofeo.

¿Cómo se decide quien ha hecho mejor las cosas? Con un jurado ajeno a Rakataplá «para evitar suspicacias». Después, ya durante la comida popular, el público se dedica a opinar, sin competición de por medio. Este año, los participantes han sido de lo más diverso: desde algunos jóvenes a gente más mayor, desde llodianos de toda la vida a «gente venida de fuera» con ganas de pasar un buen rato. Además de los cocineros, están los espectadores que buscan captar el aroma de la comida antes de hincarle el diente. «Es un goteo continuo», abunda Jagoba de la Torre.

El concurso gastronómico, no obstante, no fue el único evento de la jornada. La concentración de vehículos clásicos en Zumalakarregi animó la tarde de sábado en Llodio a la espera de que el miércoles vuelva la fiesta en su esplendor.

La fiesta vuelve el miércoles

Ese día, el de ajos habrá concurso infantil de pintxos fríos, el flaneo (concurso de sorber flanes) y música para dar comienzo al último arreón de los festejos en el segundo municipio más importante de Álava. La celebración seguirá en Llodio hasta el domingo, cuando el txupinazo de medianoche pondrá el punto final a los Sanroques de 2025 y empezará la cuenta atrás para los de 2026.