Llodio tendrá su concurso gastronómico de la mano de Rakataplá

Han sido unos días cargados de incertidumbre en Llodio para los seguidores del concurso gastronómico organizado por la Sociedad Recreativa, Cultural y Gastronómica Rakataplá Elkartea. ... Tras un tira y afloja con el Ayuntamiento, la cuadrilla ha confirmado este lunes que sí habrá concurso el sábado, que celebrará su 46 edición en la plaza Aldai a partir de las ocho de la mañana.

El pasado martes el colectivo comunicaba «con gran pena que, por primera vez en años, no podrá celebrarse el concurso gastronómico» que tradicionalmente se enmarca dentro de los 'Sanroques'. La sociedad justificaba esta decisión por «la falta de ingreso, a estas alturas del año, de la subvención municipal destinada a esta y otras actividades culturales que la cuadrilla desarrolla a lo largo del ejercicio».

El Ayuntamiento emitió un comunicado el 13 de agosto que confirmaba que Rakataplá había recibido en su cuenta bancaria la subvención de 18.354,40 euros correspondiente a la organización del concurso gastronómico por fiestas. En dicho escrito deslizaba que se había producido un error en el proceso de envío que la entidad bancaria asumió y subsanó en horas, algo que había sido remitido a la propia asociación. El pago se realizó el día 8 y el cobro efectivo, el 11.

«Apoyo popular»

El Consistorio confiaba en que el colectivo retomara el certamen culinario. De lo contrario, le instaba a devolver la cuantía de la ayuda «efectivamente cobrada». Hasta este lunes por la mañana, Rakataplá sostenía que el concurso gastronómico se mantenía «suspendido», aunque no trasladaron los motivos tras esa decisión.

Finalmente, comunicaron que el certamen se mantendría gracias al «apoyo popular». También aclararon que la decisión de suspender el concurso «estuvo motivada por el retraso en el pago de la subvención», añadiendo que los actos que organizan «comienzan ya en abril» y que no recibieron el pago hasta el 12 de agosto «a escasos días del inicio de las fiestas». La cantidad recibida «engloba el 80% del gasto de todas las actividades», subraya la asociación en un escrito. «Confiamos que en 2026 las subvenciones se tramiten a tiempo», desliza.