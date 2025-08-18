El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La última edición del concurso gastronómico organizado por la cuadrilla Rakataplá. Rafa Gutiérrez
Fiestas de Llodio 2025

Llodio tendrá su concurso gastronómico de la mano de Rakataplá

Tras discrepancias entre el Ayuntamiento y la cuadrilla debido a la financiación, el tradicional acto celebrará su 46 edición el sábado

Ania Ibañez

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:26

Han sido unos días cargados de incertidumbre en Llodio para los seguidores del concurso gastronómico organizado por la Sociedad Recreativa, Cultural y Gastronómica Rakataplá Elkartea. ... Tras un tira y afloja con el Ayuntamiento, la cuadrilla ha confirmado este lunes que sí habrá concurso el sábado, que celebrará su 46 edición en la plaza Aldai a partir de las ocho de la mañana.

elcorreo Llodio tendrá su concurso gastronómico de la mano de Rakataplá

Llodio tendrá su concurso gastronómico de la mano de Rakataplá