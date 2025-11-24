El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de las instalaciones de Guardian en Llodio Igor Martín

La falta de personal y los costes laborales copan las inquietudes de las empresas de Aiaraldea

El comercio se plantea más despidos que contrataciones y la industria admite que su situación es «muy mala»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:47

Falta de mano de obra, los costes laborales y las altas tasas de absentismo. Ese es el cóctel que quita el sueño a las empresas ... de Aiaraldea. Así se desprende de la primera encuesta de perspectivas empresariales elaborada por Lanean, la patronal de la comarca creada recientemente.

