La falta de personal y los costes laborales copan las inquietudes de las empresas de Aiaraldea

Falta de mano de obra, los costes laborales y las altas tasas de absentismo. Ese es el cóctel que quita el sueño a las empresas ... de Aiaraldea. Así se desprende de la primera encuesta de perspectivas empresariales elaborada por Lanean, la patronal de la comarca creada recientemente.

El estudio, en el que han participado 70 compañías del valle, refleja la mano de obra como el mayor condicionante de las empresas: el 65% de las firmas se ven lastradas porque no encuentran personas con las habilidades que necesitan. Le siguen los costes laborales: pagar sueldos y cotizaciones es señalado como un quebradero de cabeza para el 41,7% del tejido productivo. Tras esas dos cuestiones se sitúan las tasa de absentismo, que condiciona el trabajo de cuatro de cada diez mercantiles de Aiaraldea.

La encuesta detalla una situación «muy mala» en la industria, afectada por un «declive», las «deslocalizaciones», el absentismo y la «incetidumbre internacional». Con todo, apenas un 7% prevé recortes de personal porque los buques insignia de la comarca plantean un 2026 marcado por un aumento de las cifras de negocio a pesar de su compleja coyuntura. Eso, sin embargo, no quita que será el ámbito de la economía de Aiaraldea en el que menos inversiones se plantean para el año que viene según el barómetro elaborado por Lanean.

Las constructoras no contemplan crecimiento para 2026, pero afirman que seguirán invirtiendo y contratando profesionales

Sólo el comercio se plantea ejecutar más despidos (14,3%) que firmar contratos (7,1%). En este sector, el enemigo es distinto al de la industria: hay «cierres», la competencia entre las tiendas que persisten es «extrema», «la población compra fuera» y aquí también hay absentismo. Entre sus debilidades, los comerciantes confían en el estudio que hay «un mercado limitado» y que tampoco ayuda la burocracia.

La construcción es, de largo, la rama que presenta una situación más rara. Las empresas pronostican un 2026 en el que su actividad va a caer y, sin embargo, sí pretenden aumentar sus inversiones. Aquí, además, pagar nóminas no es tanto un problema como sí lo puede ser el absentismo o el acceso a las materias primas, que se han convertido en una preocupación para la mitad de las empresas dedicadas a esta actividad en Aiaraldea. La comarca, para resolver la falta de mano de obra, celebrará su primera feria de empleo el próximo 11 de diciembre.