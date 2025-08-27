Empate técnico en el campeonato de sopa de ajo de Llodio

El secreto está en el ajo y eso fue más verdad que nunca porque, por primera vez en la historia del duelo de cazuelas de ... sopa de ajo, los dos concursantes se ganaron el paladar del jurado y se alzaron ganadores. Los platos cocinados por Jon Solaun, campeón imbatible desde hace nueve años, y Aitor Uriarte, del txoko Olbeaga de Bilbao, gustaron tanto que para el asombro de los más de 400 laudiarras que se acercaron a la plaza Aldaia se produjo un empate técnico. Sí, sin ganador. O mejor dicho, con dos campeones 'ex aequo'.

Horas antes, ambos cocineros, con sus enormes cacerolas repletas de pan 'sopako' –un pan especial para la sopa–, ajo y aceite, preparaban la que iba a ser la cena de los espectadores, que esperaban su turno para probar ambas cocciones y poder votar cuál les había gustado más.

Y es que esa es una de las partes más especiales del concurso organizado por la Cofradía de la Sopa de Ajo, la participación de los vecinos que se acercan a la plaza a degustar las creaciones de los participantes y compartir la cena entre amigos. La votación el año pasado estuvo reñida, cuando Jon Bengoa estuvo a punto de romper la racha de casi diez años de Solaun. Este año ha ido a más. Tras el empate entre ambos competidores, está por verse cuál será el formato del campeonato el año que viene, si volverán a batirse en duelo o habrá un nuevo rival en discordida.

12 años de tradición

Este campeonato se ha vuelto una cita indiscutible para muchos desde que se creó en 2013 a parrir del cierre del Museo Vasco de Gastronomía de Llodio. Antes de que desapareciera, la Asociación Cultural Cosecha 48, cuyo nombre nace porque todos los miembros son nacidos en 1948, hacían semanas de sabores en el museo.

Tras su clausura, la simpática asociación gastronómica decidió mantener su gusto por la cocina tradicional y hacer un duelo entre cazuelas dentro del programa de fiestas de los 'Sanrokes', donde se ha mantenido con un creciente público estos últimos doce años.