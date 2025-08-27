El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Uriarte y Jon Solaun.

Empate técnico en el campeonato de sopa de ajo de Llodio

El multitudinario concurso que se celebra en el marco de las fiestas corona a dos ganadores por primera vez

Ania Ibáñez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:51

El secreto está en el ajo y eso fue más verdad que nunca porque, por primera vez en la historia del duelo de cazuelas de ... sopa de ajo, los dos concursantes se ganaron el paladar del jurado y se alzaron ganadores. Los platos cocinados por Jon Solaun, campeón imbatible desde hace nueve años, y Aitor Uriarte, del txoko Olbeaga de Bilbao, gustaron tanto que para el asombro de los más de 400 laudiarras que se acercaron a la plaza Aldaia se produjo un empate técnico. Sí, sin ganador. O mejor dicho, con dos campeones 'ex aequo'.

