Centros deportivos de Amurrio se comprometen a usar el euskera

A. Ibañez Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:14

El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha un proyecto para ofrecer clases deportivas en euskera en todos los centros deportivos del municipio, con el objetivo de normalizar su uso. A esta campaña se han sumado el polideportivo municipal de Bañueta, Gorobel Crossfit, Chock Dee Gym y Meyiro Sport, que contarán con el apoyo de la consultora lingüística Ahize-AEK. Las personas que se sumen a esta práctica podrán beneficiarse de distintos incentivos.

«Desde el Ayuntamiento de Amurrio queremos poner en valor el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte. Con este proyecto ofrecemos a la ciudadanía la oportunidad de practicar diferentes actividades en esta lengua y fomentando su normalización», explica Arantzazu Saratxaga, concejala de Euskera.

Los centros ya se han comprometido a organizar parte de su actividad en euskera.

Temas

Euskera

Amurrio