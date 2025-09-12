El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del Ayuntamiento de Amurrio. E. C.

Centros deportivos de Amurrio se comprometen a usar el euskera

A. Ibañez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:14

El Ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha un proyecto para ofrecer clases deportivas en euskera en todos los centros deportivos del municipio, con el objetivo de normalizar su uso. A esta campaña se han sumado el polideportivo municipal de Bañueta, Gorobel Crossfit, Chock Dee Gym y Meyiro Sport, que contarán con el apoyo de la consultora lingüística Ahize-AEK. Las personas que se sumen a esta práctica podrán beneficiarse de distintos incentivos.

«Desde el Ayuntamiento de Amurrio queremos poner en valor el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte. Con este proyecto ofrecemos a la ciudadanía la oportunidad de practicar diferentes actividades en esta lengua y fomentando su normalización», explica Arantzazu Saratxaga, concejala de Euskera.

Los centros ya se han comprometido a organizar parte de su actividad en euskera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Centros deportivos de Amurrio se comprometen a usar el euskera

Centros deportivos de Amurrio se comprometen a usar el euskera