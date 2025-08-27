El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En ediciones anteriores se han repartido más de 400 raciones. S. Espinosa

El campeonato 'mundial' de sopas de ajo dará hoy sabor a la fiestas de Llodio

El actual campeón, Jon Solaun, se batirá contra Aitor Uriarte en el duelo de cazuelas esta tarde a las 18.00 horas en la plaza Aldai

Ania Ibáñez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:08

Las fiestas de Llodio vuelven hoy con fuerza tras unos días de descanso para dar comienzo a una nueva tanda de actividad frenética con un concurso gastronómico. El ya tradicional campeonato del mundo de sopas de ajo dará comienzo a las 18.00 horas en la plaza Aldai con un duelo de cazuelas entre el vigente campeón, Jon Solaun, y Aitor Uriarte, del txoko Olbeaga de Bilbao.

El público que se acerque podrá ver en directo a los dos competidores cocinando y después (a las 20.00 horas) podrá degustar los platos para elegir cuál de los dos cocineros se alzará con el título de campeón del mundo. «Solemos dar más de 400 raciones», explica Adolfo Guerrero, miembro de la Cofradía de la Sopa de Ajo que organiza este acto multitudinario. «Por eso los concursantes tienen que calcular muy bien las cantidades, cocinan para mucha gente», agrega.

El único ingrediente acordado para ambos participantes es el 'sopako' que es un «pan especial que se hace aquí en Llodio». Guerrero añade que el resto «es cosa de cada uno». «Algunos echan pimiento, otros picante...», prosigue el cofrade. Y ahí puede que esté el secreto de la victoria, porque según él, lo importante es «potenciar el sabor» de la sopa de ajo.

Por este concurso, que se originó tras el cierre del Museo de Gastronomía Vasca en 2013, han pasado «un montón de restaurantes de la zona». «Hemos tenido hasta un grupo de México», añade Guerrero, por lo que el campeonato «es distinto cada año». Aún así Jon Solaun, representante de la Cofradía, se mantiene imbatible.

Densa, no pesada

«Lleva ya estrictamente medidos los ingredientes», explica su compañero sobre el posible secreto de Solaun, «le echa 12 barras de 'sopako' y un litro de aceite, aunque no desvelaré más». «Sabe hacer la sopa densa, pero no pesada, ni demasiado aguada», elogia las capacidades culinarias de su amigo.

Mañana la fiesta seguirá con el Día de las Cuadrillas, con actos como el concurso de lanzamiento de abarca (13.00) o el concierto de Soziedad Alkoholika (23.00).

