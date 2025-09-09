El atropello a un caballo interrumpe una hora la circulación del tren de cercanías entre Llodio y Amurrio El incidente, que ha obligado a cortar la vía férrea entre las 6.40 y las 7.40 horas, ha afectado también a un Alvia Bilbao-Madrid, que ha acumulado una demora de quince minutos

Nuria Nuño Martes, 9 de septiembre 2025, 10:00

El cercanías de la línea C3, que conecta las localidades alavesas de Llodio y Amurrio con Bilbao, ha visto alterada este martes su actividad. ¿El motivo? Un caballo ha irrumpido en la vía y el tren le ha atropellado, informa el Departamento vasco de Seguridad.

A petición de la Ertzaintza, el accidente ha obligado a interrumpir la circulación entre Amurrio y Amurrio a las 6.40 horas al objeto de poder proceder a la retirada del animal, que yacía sobre las vías. En ese compás de espera, los trenes de la línea C3 del núcleo de cercanías de Bilbao han acumulado una demora media de quince minutos.

Al filo de las 7.34 horas, el animal ha sido apartado de la vía; de modo que, pocos minutos después, ha podido restablecerse la circulación, indica a EL CORREO un portavoz de Renfe. Así, los convoyes han ido recuperando, «gradualmente su frecuencia de paso habitual».

Este incidente ha afectado también al tren Alvia de las 7.00 horas que completa el trayecto entre Bilbao y la estación de Chamartín. Tras estar detenido en Llodio, donde ha acumulado un retraso de unos quince minutos, ha podido reanudar la marcha hasta Madrid.