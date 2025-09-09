El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios pasajeros, en la estación de tren de Amurrio. E. C.

El atropello a un caballo interrumpe una hora la circulación del tren de cercanías entre Llodio y Amurrio

El incidente, que ha obligado a cortar la vía férrea entre las 6.40 y las 7.40 horas, ha afectado también a un Alvia Bilbao-Madrid, que ha acumulado una demora de quince minutos

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:00

El cercanías de la línea C3, que conecta las localidades alavesas de Llodio y Amurrio con Bilbao, ha visto alterada este martes su actividad. ¿El motivo? Un caballo ha irrumpido en la vía y el tren le ha atropellado, informa el Departamento vasco de Seguridad.

A petición de la Ertzaintza, el accidente ha obligado a interrumpir la circulación entre Amurrio y Amurrio a las 6.40 horas al objeto de poder proceder a la retirada del animal, que yacía sobre las vías. En ese compás de espera, los trenes de la línea C3 del núcleo de cercanías de Bilbao han acumulado una demora media de quince minutos.

Al filo de las 7.34 horas, el animal ha sido apartado de la vía; de modo que, pocos minutos después, ha podido restablecerse la circulación, indica a EL CORREO un portavoz de Renfe. Así, los convoyes han ido recuperando, «gradualmente su frecuencia de paso habitual».

Este incidente ha afectado también al tren Alvia de las 7.00 horas que completa el trayecto entre Bilbao y la estación de Chamartín. Tras estar detenido en Llodio, donde ha acumulado un retraso de unos quince minutos, ha podido reanudar la marcha hasta Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctimas de Vitoria en una gran ciberestafa que operaba en Torrevieja
  2. 2

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  3. 3

    Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar
  6. 6

    El curso escolar empieza con problemas de transporte en la ikastola de Durana
  7. 7

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    Álava se agarra al plan vasco de renovables para vetar un parque solar en Armiñón
  10. 10 Vandalizan en Vitoria cuatro estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El atropello a un caballo interrumpe una hora la circulación del tren de cercanías entre Llodio y Amurrio

El atropello a un caballo interrumpe una hora la circulación del tren de cercanías entre Llodio y Amurrio