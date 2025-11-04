El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alumbrado público de Amurrio. Sandra Espinosa

Amurrio repone el cableado público tras un segundo robo

El Ayuntamiento ya ha instalado los 100 metros sustraídos hace un mes en la calle Sagarribai que dejaron a los vecinos sin luz, como ya pasó en agosto

Ania Ibañez

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:43

La calle Sagarribai, ubicada en las afueras de Amurrio, volvió a sufrir un robo de cableado eléctrico el pasado mes que dejó a los vecinos ... del barrio de San José sin luz en la calle hasta la semana pasada. El Ayuntamiento ya ha repuesto «por completo» el sistema eléctrico después de que la instalación quedase «desprovista de todo el cableado», incluyendo la línea de tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

