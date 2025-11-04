Amurrio repone el cableado público tras un segundo robo

La calle Sagarribai, ubicada en las afueras de Amurrio, volvió a sufrir un robo de cableado eléctrico el pasado mes que dejó a los vecinos ... del barrio de San José sin luz en la calle hasta la semana pasada. El Ayuntamiento ya ha repuesto «por completo» el sistema eléctrico después de que la instalación quedase «desprovista de todo el cableado», incluyendo la línea de tierra.

No es la primera vez que esta ubicación alejada del centro de la localidad sufre un corte de luz tras una sustracción de cable. En febrero ya se dio un robo de estas características, pero a mayor escala, junto el polígono de Zankueta y El Refor. Según explicó Beñat Busquets, concejal de Obras, a principios de año el Ayuntamiento tuvo que reponer «todo el tendido eléctrico».

En esta segunda ocasión los ladrones se llevaron «100 metros de cable», especificó el edil, una cantidad menor al robo anterior al «no poder acceder al cableado a través del alcantarillado». Tras la primera sustracción, el Ayuntamiento decidió «soldar las arquetas». Con todo, esta última vez los delincuentes consiguieron «cortar la cometida de Iberdrola» y accedieron al sistema «a través de los cuadros de luz» ubicados en la calle. «Una vez abiertos, tiran de los cables desde ahí y se llevan todo lo que pueden», describió Busquets.

La intervención para arreglar los daños provocados ha consistido en la reposición de la línea de tierra, la caja de protección, los fusibles, los cables de sección y características correspondientes, el tubo de acero galvanizado del sistema, la caja Claved, grapas y cintas de fijación. Todo eso ha costado 4.834 euros a las arcas municipales.

La Policía Municipal de Amurrio está investigando ambas sustracciones de cable. El Consistorio, de momento, descarta instalar cámaras en la zona.