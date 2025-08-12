El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafa Gutiérrez

Amurrio tiene todo listo para su fiesta grande

El chupinazo y la bajada del Iguarrako esta tarde marcan el inicio de las festividades con conciertos como el de Tanxugueiras y Dupla

Ania Ibáñez

Martes, 12 de agosto 2025, 00:12

El Iguarrako ya espera su turno para dar inicio a las fiestas de Amurrio, que comienzan esta tarde a las 19.00 horas tras el ... pregón de la mano de Los Amigos de San Antón. Después, las cuadrillas tomarán las calles en unas fiestas que se extenderán hasta el domingo 17 con una programación cargada de eventos y música para todos los públicos como el Gran Premio de Ciclismo y el Desfile de Carrozas.

