Amurrio tiene todo listo para su fiesta grande

El Iguarrako ya espera su turno para dar inicio a las fiestas de Amurrio, que comienzan esta tarde a las 19.00 horas tras el ... pregón de la mano de Los Amigos de San Antón. Después, las cuadrillas tomarán las calles en unas fiestas que se extenderán hasta el domingo 17 con una programación cargada de eventos y música para todos los públicos como el Gran Premio de Ciclismo y el Desfile de Carrozas.

La localidad ha calentado motores en los días previos a las fiestas con diversas actividades como los concursos de paellas y marmitako, eventos en los que han participado las cuadrillas para la novedad de este año: el galardón del 'Iguarrako de Oro'. «Con este premio queremos retomar el ambiente de las cuadrillas en el pueblo», explica el alcalde Txerra Molinuevo. «Es una manera de que los veteranos de las cuadrillas puedan participar y crear ambiente».

Cada grupo irá acumulando puntos por su participación en actividades que estén señaladas con el símbolo del 'Iguarrako de Oro' y sumarán más por tener buenas clasificaciones en los concursos. La que tenga mayor puntuación se llevará el premio el 17 de agosto a las 23.30 horas, como reconocimiento a su compromiso, entusiasmo y contribución al espíritu festivo.

Otro punto «destacable» de las fiestas es la txosna solidaria que se colocará en los conciertos los días 12, 14 y 15 en la plaza Juan Urrutia. Este compromiso social está organizado por los clubes deportivos de Amurrio y es «de alabar», recalca el alcalde, porque «en vez de estar de fiesta, estas personas están en la caseta para recaudar dinero», este año destinado a Asfape, la Asociación de Familias con Perthes.

En el ámbito de la inclusión, Molinuevo subraya la 'Hora respetuosa' que ya se implementó en las fiestas del año pasado y que vuelve para estas. En la zona de las barracas, de 17.30 a 18.30 horas, se apagarán las luces y la música para que personas que estén en el espectro autista o que tengan sensibilidad sensorial «puedan disfrutar también de las fiestas». Al igual que se volverá a reducir el uso de pirotecnia para disminuir el impacto en los animales y en personas sensibles como los mayores, enfermos y bebés.

En la zona de conciertos y teatros también se volverá a habilitar un espacio para las personas con movilidad reducida para que puedan disfrutar de los espectáculos «en mejores condiciones».

Teléfono las 24 horas

La mayor preocupación de Molinuevo es, sin embargo, que «no haya ninguna agresión», para lo que se ha hecho «un trabajo previo potente» desde el Ayuntamiento en colaboración con la Red de Mujeres, el Movimiento Feminista y la Policía Local. «Estamos coordinados para poder avisarnos en caso de que ocurra algo», describe el protocolo implementado.

Además, se ha creado un teléfono disponible las 24 horas del día para «poder llamar si te pasa cualquier cosa». También se ha hecho una labor «preventiva» con trabajo de sensibilización a través de vídeos, repartiendo merchandising como chapas en las que aparece el número de teléfono y también habrá disponible un espacio de prevención, sensibilización y atención de las violencias machistas en la zona peatonal de Larrinaga.

«Que haya más gente o menos gente es secundario, lo prioritario es que el día 18 no haya ocurrido ninguna agresión», concluye el edil sobre unas fiestas en las que se espera la mayor afluencia hoy y el 14 de agosto, día de las cuadrillas, y en el que se darán lo dos conciertos grandes de la programación: Tanxugueiras (22.00 horas) y Dupla (00.00).