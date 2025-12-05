Amurrio celebra una 'yincana de escaparates' con 200 euros de premio

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Amurrio ha querido premiar un año más a los ciudadanos que se ... acerquen a los establecimientos locales con una nueva edición de la 'yincana de escaparates', que se celebrará del 9 al 18 de este mes en el municipio.

El funcionamiento es muy sencillo. Los participantes deberán recorrer los escaparates de los comercios adheridos a la iniciativa. En ellos podrán encontrar el cartel de la yincana, en el que aparece un código QR. A través de la aplicación 'Amurrio Berrikusi' podrán escanear estos códigos, más concretamente seleccionando 'Club AB', posteriormente 'Tarjetas de Fidelización' y, para finalizar 'Yincana Escaparates', donde encontrarán la posibilidad de 'Escanea el código QR de la tienda'.

Cada cartel que introduzcan en la aplicación contará como una participación en el sorteo. En total se sortearán tres vales de compra de 100 euros entre los participantes, y aquellos que escaneen todos los códigos QR disponibles podrán acceder a un premio especial: un bono de compra de 200 euros.

El sorteo se llevará a cabo el día 19 y los ganadores deberán utilizar sus vales de compra antes del día 30 en los 37 comercios que participan en esta 'yincana' navideña y que pueden encontrarse en la página web del Ayuntamiento.

Txerra Molinuevo, alcalde de Amurrio, subraya que esta iniciativa es «mucho más que un juego». «Estas fechas son un momento clave para nuestro comercio y cada participación contribuye a que el municipio siga siendo un lugar vivo, dinámico y con oportunidades». Es por eso que anima a los ciudadanos a «recorrer nuestras calles y descubrir el trabajo, creatividad y esfuerzo» de cada establecimiento.