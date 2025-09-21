Abiertas las solicitudes para el bar de Abastos en Llodio

El Ayuntamiento de Llodio inicia a partir de hoy el proceso de contratación para la explotación del espacio hostelero que se ubicará en el Mercado ... de Abastos, tras la reforma de la plaza, en una de las dos lonjas que se encuentran sin ocupar. Los interesados disponen de 15 días naturales para postularse como candidatos a través del Perfil de Contratante de Euskadi.

Las personas o empresas licitadoras deberán «acreditar experiencia y solvencia económica y técnica» en sus solicitudes, además de «garantizar en todo momento la atención en euskera» a los clientes del local hostelero. El Ayuntamiento adelanta que se prevé la apertura del mercado, y por lo tanto el arranque de la actividad, en diciembre, con un contrato que «se prolongará durante 15 años». Las bases del concurso se pueden encontrar en la web municipal.

22 aportaciones

La plaza de Abastos está llevando a cabo sus últimos arreglos tras recibir 22 propuestas ciudadanas para incorporar mejoras. El Ayuntamiento ha trasladado que las más habituales se refieren a «los espacios con sombra y zonas verdes». Los vecinos sugieren, por ejemplo, «la colocación de una pérgola vegetal o una tela que de sombra».

También han propuesto «instalar esculturas o llevar a cabo otros proyectos artísticos para mostrar el patrimonio e identidad de Llodio», poniendo como ejemplo la idea de «recoger en un libro gigante de tela las historias y vidas de las personas más ilustres del municipio». Ludi Temiño, concejala de Laudio Hazi, asegura que «estamos analizando las aportaciones».