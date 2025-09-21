El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los locales de la antigua plaza de Abastos Sandra Espinosa

Abiertas las solicitudes para el bar de Abastos en Llodio

Se prevé que la apertura de la plaza será en diciembre

Ania Ibañez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:26

El Ayuntamiento de Llodio inicia a partir de hoy el proceso de contratación para la explotación del espacio hostelero que se ubicará en el Mercado ... de Abastos, tras la reforma de la plaza, en una de las dos lonjas que se encuentran sin ocupar. Los interesados disponen de 15 días naturales para postularse como candidatos a través del Perfil de Contratante de Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros
  2. 2 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  3. 3 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  4. 4 El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas
  5. 5 La pasión por un oficio, la clave para empezar un nuevo ciclo
  6. 6

    Nowell, una base contra los prejuicios sobre la altura para el Baskonia
  7. 7

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  8. 8 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  9. 9

    Euskadi ya advirtió hace un año de fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abiertas las solicitudes para el bar de Abastos en Llodio

Abiertas las solicitudes para el bar de Abastos en Llodio