Aviso amarillo por máximas de 37 grados para despedir el verano en Álava Una masa de aire subtropical disparará los termómetros hasta este sábado en el interior del territorio. El domingo se desplomarán las máximas, que caerán en Vitoria a los 17 grados

El verano se resiste a abandonar Álava y va a devolver al territorio temperaturas por encima de los 30 grados hasta este sábado. El último coletazo estival llega con fuerza antes de la llegada del otoño el próximo lunes. Su primer envite ya se dejará notar este miércoles, jornada en la que el mercurio subirá hasta los 34 grados en Vitoria debido a la masa de aire subtropical que afecta a gran parte de la península y que también tendrá su impacto en la cornisa cantábrica. Tras las nieblas que se han registrado en algunos puntos del interior, el día será soleado y caluroso. Será el primer aviso. El calor irá a más este jueves con máximas que rozarán los 37 grados en la capital alavesa, un valor extraordinariamente elevado para esta época del año. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha anticipado que activará el aviso amarillo por calor extremo entre las 13.00 y las 20.00 horas.

En esta misma línea, Euskalmet apunta que este jueves soleado las máximas se situarán por encima de los 30 grados en casi todos los rincones de Euskadi, y oscilarán entre los 35 y los 38 grados en puntos del interior de la vertiente cantábrica, especialmente en el noroeste. Este ascenso vendrá determinado por el viento del sur, que «dejará algunas rachas muy fuertes», especialmente en este de Álava.

El viernes el tiempo volverá a ser veraniego. El aviso amarillo también permanecerá activo entre las 13.00 y las 20.00 horas, si bien las máximas en Vitoria no se espera que rebasen los 34 grados. Eso sí, el sol y el calor volverán a apretar. Las mínimas serán notablemente más altas y en la mitad norte del País Vasco la noche será tropical. Euskalmet avanza que, al ser las nubes «más abundantes» que en días pasados, la jornada resultará «bochornosa». Durante la primera mitad del día predominarán las nubes medias y altas y la nubosidad llegará más rota, mientras que a partir de la tarde podrían bajar las temperaturas y entrar nubes «más compactas» que pueden dejar «chubascos dispersos de carácter tormentoso».

Giro radical

El fin de semana se abre otro escenario. Según la predicción semanal del organismo estatal, el sábado podrían alcanzarse los 32 grados en Vitoria, aunque el domingo se materializará un bajón térmico: las temperaturas se desplomarán con máximas que no llegarán a los 20 grados. De hecho, en la capital alavesa, apenas se esperan 17. Además, las mínimas bajarán de forma notable. Se notará bastante más fresco y el mercurio se quedará en 9 grados. El lunes, día oficial de entrada del otoño, las mínimas serán de 7 grados y las máximas de 19.