Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao

Confusión entre los universitarios vitorianos y sus familias que cursan sus estudios en la Universidad del País Vasco EHU en Bilbao. Altube, la asociación de ... transporte que desde hace 40 años presta el servicio de autobuses hasta Leioa, Ingenieros, Deusto, Sarriko y Mondragon, no operará este próximo curso. Así se lo ha comunicado a los usuarios, que este lunes han recibido por sorpresa un e-mail sobre el cese de actividad. Cada curso, son muchos los jóvenes vitorianos que cada día utilizan estos autobuses.

Según se les ha comunicado, la suspensión del servicio se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas. Altube explica que el motivo de esta decisión es la «imposibilidad de garantizar su continuidad en condiciones económicas viables». Desde el curso 2022 la asociación vive «una creciente tensión financiera» e incluso ha llegado a generar una deuda debido a unos costes superiores a los ingresos que generaban.

La asociación explica que ahora se enfocarán en «pagar la deuda pendiente con la prestataria» y cubrir los gastos derivados de «la liquidación ordenada de la actividad». Han anunciado además que «a la mayor brevedad posible» convocarán una asamblea.

Comunicado de Altube.

La noticia llega a tres semanas de que dé comienzo el curso universitario y ha generado confusión entre muchos de los usuarios. Hace un par de semanas, algunos de ellos recibieron una comunicación vía WhatsApp de otra compañía diferente que ofrecerá los mismos servicios (con las mismas paradas y horarios) para el próximo curso. Según explican en su página web el abono anual tendrá un precio de 1.100 euros.

«Parece una empresa real, pero nos da un poco de desconfianza porque no la conocemos y hasta ahora no habíamos escuchado hablar de ella», explica la madre de una universitaria en conversación con EL CORREO. En su caso, en el mes de julio se puso en contacto con Altube para formalizar la reserva de transporte de cara al próximo curso. «Nos dijeron que todavía no sabían los precios y que esperáramos un poco. Y hasta el mail de hoy no habíamos vuelto a saber nada», relata esta progenitora.

Además del servicio de transporte, Altube lleva 40 años organizando actividades culturales y ofreciendo descuentos a sus socios.