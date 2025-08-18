El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao

Los estudiantes han recibido este lunes una comunicación en la que la empresa les informa de que este transporte ya no es viable. Otra compañía ofrece a partir de septiembre los desplazamientos desde las mismas paradas

Sara López de Pariza

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:36

Confusión entre los universitarios vitorianos y sus familias que cursan sus estudios en la Universidad del País Vasco EHU en Bilbao. Altube, la asociación de ... transporte que desde hace 40 años presta el servicio de autobuses hasta Leioa, Ingenieros, Deusto, Sarriko y Mondragon, no operará este próximo curso. Así se lo ha comunicado a los usuarios, que este lunes han recibido por sorpresa un e-mail sobre el cese de actividad. Cada curso, son muchos los jóvenes vitorianos que cada día utilizan estos autobuses.

