El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maider Etxebarria (PSE) y Beatriz Artolazabal (PNV), en rueda de prensa. Rafa Gutiérrez

«Asumiremos las mejoras y las incorporaremos al próximo pliego»

Maider Etxebarria y Beatriz Artolazabal aguardan «el respaldo al acuerdo» que cierre al fin este conflicto

Borja Mallo

Borja Mallo

Martes, 7 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El Ayuntamiento de Vitoria se ha mantenido durante toda la negociación entre los jardineros y Enviser en segundo plano y en ningún momento ha intervenido ... de manera directa en la negociación entre ambas partes.Pero no por ello ha dejado de ser un actor fundamental en todo este proceso porque en las conversaciones se ha buscado un acuerdo que va más allá de la conclusión del actual contrato de gestión de las zonas verdes, que finaliza al término de 2027. En el texto se recogen también pactos de cara a la nueva concesión, que han sido validados por el propio Gobierno municipal, y existe un compromiso de incluirlos en el nuevo concurso público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fin a la huelga de los jardineros de Vitoria
  2. 2

    Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
  3. 3

    El Ayuntamiento de Vitoria renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad
  4. 4 Suspenden un partido de fútbol regional en Vitoria tras la agresión a un árbitro
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    La lista de espera en las residencias forales de Álava se dispara por encima de los 11 meses
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9

    Â«Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatadosÂ»
  10. 10 Roba en Vitoria un móvil y un reloj tras atacar con un palo y atropellar con su patinete a sus víctimas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Asumiremos las mejoras y las incorporaremos al próximo pliego»

«Asumiremos las mejoras y las incorporaremos al próximo pliego»