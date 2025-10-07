«Asumiremos las mejoras y las incorporaremos al próximo pliego»

El Ayuntamiento de Vitoria se ha mantenido durante toda la negociación entre los jardineros y Enviser en segundo plano y en ningún momento ha intervenido ... de manera directa en la negociación entre ambas partes.Pero no por ello ha dejado de ser un actor fundamental en todo este proceso porque en las conversaciones se ha buscado un acuerdo que va más allá de la conclusión del actual contrato de gestión de las zonas verdes, que finaliza al término de 2027. En el texto se recogen también pactos de cara a la nueva concesión, que han sido validados por el propio Gobierno municipal, y existe un compromiso de incluirlos en el nuevo concurso público.

«Confiamos en que la asamblea acepte los términos de la negociación y demos por concluido este conflicto porque ha sido una huelga larga y con un impacto evidente en la ciudad. Como Ayuntamiento, asumiremos los compromisos y mejoras laborales que se deriven del acuerdo y los incorporaremos en el próximo pliego, que entrará en vigor en 2028», señaló la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, poco después de conocer la propuesta.

«Espero que la asamblea respalde el acuerdo y así podamos cerrar esta etapa y retomar la normalidad cuanto antes. Ha sido un proceso muy largo y comprendo el hastío de la ciudadanía, a la que quiero agradecer su comprensión y paciencia», reflejó por su parte la alcaldesa,Maider Etxebarria.

Las dos máximas representantes del Gobierno PSE-PNV remarcaron que «el entendimiento» entre la empresa y la plantilla era la única salida viable en esta negociación.

«Es una buena noticia para toda la ciudad y también para la plantilla y la empresa, que han vivido unos meses muy duros. Y esperamos que sea ratificado por los trabajadores», remarcó Artolazabal.

De la misma manera, la responsable de Espacio Público hizo un llamamiento a recuperar todo el tiempo que se ha perdido en más de medio año de huelga para que los jardines, parques y zonas verdes de la ciudad vuelvan a lucir en su máximo esplendor. «Si se confirma el fin de la huelga, nos pondremos a trabajar para recuperar progresivamente el estado de los parques y jardines afectados por estos meses de paro. Y empezaremos a trabajar en la preparación del nuevo pliego, que deberá garantizar la calidad del servicio y las mejoras salariales y laborales pactadas», constató.

Eso sí, las dos políticas aprovecharon la cercanía del acuerdo para censurar algunas de las actuaciones contra ellas que se han desarrollado durante el conflicto, en las que han sido acosadas e insultadas. Ysi la alcaldesa lamentó «profundamente los incidentes que se han producido», su compañera de gobierno denunció «episodios que nunca deberían haberse producido, como ataques, amenazas y presiones personales».