Aspirantes a diseñadores cortan con la contaminación en Álava

Cada alavés tira a la basura 16 kilos de ropa al año, lo que supone más de 5.300 toneladas por curso. Sin embargo, tres ... cuartas partes de esas prendas acaban en el contenedor gris en lugar de el blanco, lo que impide su reciclaje. 250 chavales de la provincia se proponen dar la vuelta a este problema armados con tijeras y máquinas de coser. Una vieja camiseta de la película 'Pulp Fiction' que transforman en una sudadera con capucha, un top usado que decoran con adornos para convertirlo en un chaleco...

Son algunos de los coloridos diseños elaborados por alumnado de 4º de ESO de Egibide en el proyecto 'Mucho Más de lo que Ves' impulsado por la Diputación y de la mano del propio centro educativo y la asociación Har-Eman. La convocatoria, que este curso alcanza su quinta edición, recala en una decena de centros del territorio que participan en esta actividad creativa a la par que divulgativa.

Ampliar El taller instruyó a los estudiantes en el manejo de máquinas de coser. Blanca Castillo

«He aprendido a usar una máquina de coser y me lo he pasado bien toqueteando telas y buscando cómo hacer que una vieja prenda quede guay», valora Mikel Soman, uno de los alumnos participantes en el taller impartido ayer en el centro de la calle Francia. Es bien consciente de que la ropa que se acumula en el armario «en vez de tirarla, se puedes aprovechar y hacer cualquier diseño con ella».

¿Qué técnicas de costura se enseñan en el taller? «Damos tres opciones de transformación de ropa; una es la fusión de distintos tipos de camiseta; otra la transformación directa a través del corte; y por último mantener la forma original añadiendo fornituras y pasamanerías, todas recuperadas y recicladas, que le dan un toque diferenciador a la prenda», detalló Roser Giralt, profesora de la sesión. El objetivo principal de la campaña, reiteró, es alertar de la cantidad de residuos textiles que se desechan y fomentar su reciclaje. «Nos rodean montañas y montañas de género al que o le damos una nueva oportunidad o, desgraciadamente, acaban en un vertedero», advierte la experta.

En este proceso formativo también se trabaja la inclusión, ya que en la parte de la dinamización de los talleres toman un papel «protagonista» personas con discapacidad intelectual provenientes de los centros ocupacionales del Instituto Foral de Bienestar Social y del Centro de Día Landaverde, gestionado por Autismo Araba. Noelia, Saúl y Desi fueron los representantes del singular «equipo de comunicadores ambientales» designado para la sesión de Egibide. «Los chavales tienen que aprender que no es bueno acumular tantos 'trapitos', y que aprendan que en el container gris se pierde el residuo mientras en el blanco se puede volver a reaprovechar», subrayaron.

La clase, desde luego, disfrutó «muchísimo» de la lección, como corroboró la estudiante Lucía Aguado. «Me traje de casa una camiseta usada y con complementos que hemos utilizado aquí la he convertido, junto con otras compañeras, en un top. Nos ha costado, pero el resultado nos ha encantado», comentaba junto a una gran mesa colmada de bovinas de hilo, parches, tachuelas y otros elementos decorativos. Una vez completadas las labores de costura, quedaba la parte más divertida de la sesión: una improvisada pasarela de modelos junto a la pizarra para exhibir las creaciones de cada grupo que formaron estos particulares aspirantes a diseñadores. Una actividad que culminó entre aplausos y sonrisas de toda la sala.

Desfile en el Europa

Los atuendos 'vencedores' tanto en este como en los otros institutos donde se imparte el taller desfilarán en el Palacio de Congresos Europa. Bajo el título 'Re-Viste tu Mente Fest', la pasarela se celebrará el próximo 29 de enero en una jornada con distintas actividades a la que estarán invitados todos los participantes de la campaña. De hecho, algunas de las personas con discapacidad intelectual seleccionadas formarán un y también serán modelos en el desfile final.

Será el broche final de una campaña que la institución foral desplegó el pasado octubre y compuesta por distintas fases, como una acción de sensibilización en la calle en la que se instaló una gran mole de ropa en el centro de Vitoria. Durante noviembre se desarrolla la faceta más práctica de la iniciativa por medio de los talleres prácticos de de reparación y reutilización textil. E ese contexto, una 'caravana de costura' se desplaza a una decena centros educativos tanto en el citado centro educativo de la capital alavesa como en Murguía, Nanclares de la Oca, Samaniego y Amurrio y mostrar a estudiantes cómo dar una nueva vida a indumentarias ya desechadas.

La iniciativa «refleja muy bien el camino que queremos seguir en Álava: avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en el que nadie quede fuera», remarca la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate. 'Re-Viste tu Mente' invita a pensar «de forma crítica» sobre las tendencias de consumo al tiempo que pone de relieve que la sostenibilidad «también pasa por la inclusión».