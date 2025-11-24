El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alumnas muestran una de sus creaciones.

Alumnas muestran una de sus creaciones. Blanca Castillo

Aspirantes a diseñadores cortan con la contaminación en Álava

250 alumnos de diez centros educativos del territorio aprenden a coser para reutilizar prendas y evitar que cada alavés tire 16 kilos de ropa a la basura

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Cada alavés tira a la basura 16 kilos de ropa al año, lo que supone más de 5.300 toneladas por curso. Sin embargo, tres ... cuartas partes de esas prendas acaban en el contenedor gris en lugar de el blanco, lo que impide su reciclaje. 250 chavales de la provincia se proponen dar la vuelta a este problema armados con tijeras y máquinas de coser. Una vieja camiseta de la película 'Pulp Fiction' que transforman en una sudadera con capucha, un top usado que decoran con adornos para convertirlo en un chaleco...

