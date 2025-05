Las asociaciones decidirán nuevas fórmulas de participación en Vitoria ante el «ineficaz» modelo municipal

De calificarlas con un notable alto hasta el abandono. El salto sin red que se ha producido en los órganos de participación ciudadana durante la ... última década inquieta al Ayuntamiento de Vitoria. Estas estructuras institucionales han pasado de considerarse «potentes» y con un tejido social «activo» en temas como barrios, juventud o medio ambiente a que buena parte de los colectivos implicados desistan de acudir a ellas por considerarlas «irrelevantes» o «ineficaces».

Conscientes de ese creciente desinterés, el departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, que dirige la concejala Miren Fernández de Landa (PNV), está elaborando un nuevo programa para volver a construir un sistema «ágil e inclusivo».

Éste no pretende reemplazar a ninguno de los canales existentes -«son pioneros y cuentan con una larga y rica tradición», opinan los expertos- , pero sí resulta necesario dar cabida a «nuevos modos o espacios». Según ha sabido EL CORREO, serán los propios vitorianos quienes decidan cuáles son los óptimos.

La cita 31 de mayo Es el sábado en el que tendrá lugar el primer 'Encuentro de la Ciudadanía', de 10.00 a 14.00 horas, en la sala municipal Simone de Beauvoir, ubicada en el número 8 de la calle San Ignacio de Loyola.

En las próximas semanas, el Consistorio abrirá un nuevo foro -el primero de este tipo- de 'Encuentro de la Ciudadanía' para, junto a medio centenar de asociaciones, recabar propuestas e identificar las barreras que presentan en la actualidad esas herramientas.

Los ciudadanos han acogido esta invitación con cierta inquietud, pero confían en que ésta sea una «oportunidad» porque, precisamente, han sido ellos los que han alertado durante meses (o años) de que es prioritario cambiar las dinámicas. Una reclamación hacia la que también han apuntado en anteriores ocasiones informes elaborados para el servicio de Participación Ciudadana.

«En nuestros países hay indiferencia con las instituciones y eso se traslada. No nos sentimos apelados y deben cambiar las dinámicas» John Fredy Hernández Colombia-Euskadi

Por ejemplo, uno dirigido entre los años 2020 y 2023 por el sociólogo y exsenador socialista Imanol Zubero señalaba la «urgencia» de «abordar los problemas estructurales de este sistema» porque se podía «acabar debilitando por su base una realidad muy correctamente diseñada en su dimensión técnico política».

Es un argumento en el que converge Andrés Illana, al frente de colectivos como Ekologistak Martxan o Benetako Green, un foro «alternativo» de participación ciudadana. «La teoría es la leche. Sobre el papel, el planteamiento es difícilmente mejorable. Lo que falla es que en esos canales rara vez hay cabida a propuestas. Cada vez son más informativos y eso va en contra de su filosofía. Deben cambiar las dinámicas para que se sumen nuevas personas», opina.

Remuneración

Las propuestas de Zubero también atacaban a ese flanco: el desapego. Según su análisis, el Gobierno local debía abrir una reflexión para entender las razones de las ausencias de organizaciones deportivas, religiosas, de personas inmigrantes o comerciantes. Y, además de en éstos, la Administración también ha detectado la misma actitud esquiva en jóvenes y mayores.

«Las sesiones deberían ser más individualizadas y organizadas en temas concretos. Al Gobierno le llevaría más tiempo, pero saldrían mejores ideas» Aitor Jiménez Intervención educativa Kokuk

De ahí que durante las próximas sesiones de ese encuentro ciudadano -tendrá lugar el 30 y 31 de mayo- se dará cabida a grupos que ahora no participan en los órganos establecidos. Con esto, buscan «empoderarles, que vean la importancia de escuchar todas las voces y hacerse oír en conjunto, no sólo en sus áreas temáticas», explican portavoces municipales.

Pero el principal escollo que encuentran buena parte de los agentes sociales invitados -se ha convocado a los que tienen su sede en la Casa de Asociaciones- es que no conocen los recursos de los que disponen: ni auzogunes, ni elkargunes, ni buzón ciudadano, ni iniciativas populares.

Entre las que sí disponen de información, la mayoría de ellas coincide en que las propuestas que realizan tienen «poco impacto» en las decisiones políticas, lo que genera «decepción» entre los participantes.

«Queremos empoderar a las entidades que ahora no participan en los órganos establecidos y que vean la importancia de hacerse oír» Miren Fernández de Landa (PNV) Concejala de Gobierno Abierto

Pese a que los espacios sean vistos como «interesantes», «no sentimos que a lo que sugerimos se le dé un valor. Entendemos que nuestras propuestas no pueden ser vinculantes, pero sí les podrían dar un seguimiento o, al menos, darnos argumentos sólidos y técnicos. La participación ciudadana en la actualidad es totalmente plana», considera John Fredy Hernández, de la asociación Colombia-Euskadi.

El sentimiento que predomina es que su labor no está compensada. Ni de forma simbólica ni tampoco económica. «Nuestra voz ayuda a la ciudad y si a nosotros se nos cobra por cada acto que hacemos en los centros cívicos, ¿por qué no se gratifica o remunera nuestro tiempo?», se pregunta José María del Palacio, portavoz del Ateneo Republicano.

Otro de los puntos débiles que detectan estos grupos es el tipo de comunicación que se emplea. «Falta presencia en WhatsApp y redes sociales. El correo electrónico o las cartas postales son canales fríos y distantes que no generan confianza. Además de que no hay flexibilidad en las citas en sus horarios y días», sostiene Alfa Dyallo, de la diáspora africana Gambia-Euskadi.

No es sólo eso. «Su lenguaje formal puede dar pereza. Y rara vez hacen consultas populares sobre los proyectos que afectan a toda la ciudad», añade Fredy, que aporta otro matiz explicativo sobre la ausencia de inmigrantes en estos foros. «En nuestros países de origen hay cierta indiferencia con las instituciones públicas y eso se traslada aquí. Si no nos sentimos apelados, no acudimos. Al menos, de forma individual. Porque nuestra participación depende de nuestro proceso de estabilización en la ciudad: cuando tenemos vivienda y trabajo, viene el resto», concreta el portavoz de Colombia-Euskadi.

Las futuras asambleas, que estarán dinamizadas por un equipo especializado, definirán en dos turnos «propuestas y áreas de mejora», así como «acciones viables para su implementación».

Por eso, además de la «continuidad» en estos encuentros, agentes como Aitor Jiménez, presidente de la asociación de intervención socio-educativa Kokuk, estima que sería más «efectivo» que las sesiones estuvieran más «individualizadas». «A la institución le llevaría más tiempo, pero saldrían mejores ideas si nos organizaran por temáticas». Una idea que también apoya Dyallo, que teme que en un encuentro con tantas personas «terminen hablando dos».