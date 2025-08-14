El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del concurso de quesos de 2024. Rafa Gutiérrez

El Artzain Eguna de Araia trae concursos de queso Idiazabal y perros pastor

Ania Ibáñez

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:09

El chupinazo en la ermita Andra Mari de Araia, hoy a las 19.00, no será más que un preludio del Artzain Eguna de este ... año, que llega con una programación cargada de actos tanto para pequeños como para mayores y que se extenderá hasta el sábado. Mañana por la mañana, los festejos comenzarán con la feria de artesanía que abrirá sus puertas a las 10.00 para ofrecer productos hechos a mano y del baserri. A las 11.30 se celebrará la 21ª edición del concurso de queso Idiazabal, en el que participan lácteos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio centenar de refugiados malienses se hacina en Vitoria en soportales de Salburua y Gazalbide
  2. 2

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  3. 3

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  4. 4 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  5. 5

    Euskadi pide el traslado de solicitantes de asilo a otras autonomías
  6. 6 Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja
  7. 7 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  8. 8

    El parque eólico que generó una tempestad en Bildu se queda sin fuelle
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10

    El parque eólico que generó una tempestad en Bildu se queda sin fuelle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Artzain Eguna de Araia trae concursos de queso Idiazabal y perros pastor

El Artzain Eguna de Araia trae concursos de queso Idiazabal y perros pastor