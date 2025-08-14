El Artzain Eguna de Araia trae concursos de queso Idiazabal y perros pastor

El chupinazo en la ermita Andra Mari de Araia, hoy a las 19.00, no será más que un preludio del Artzain Eguna de este ... año, que llega con una programación cargada de actos tanto para pequeños como para mayores y que se extenderá hasta el sábado. Mañana por la mañana, los festejos comenzarán con la feria de artesanía que abrirá sus puertas a las 10.00 para ofrecer productos hechos a mano y del baserri. A las 11.30 se celebrará la 21ª edición del concurso de queso Idiazabal, en el que participan lácteos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

A la tarde le tocará el turno al campeonato de Álava de Perros Pastor (18.00) y para cerrar la jornada se podrá disfrutar de Araia Kantuz a las 20.30 horas en la plaza del pueblo y del toro de fuego a las 21.45, si la meteorología lo permite.

El último día de los festejos estará más dirigido a los pequeños, con dibujo (12.30 horas) y una fiesta de la espuma a las 17.30 que se celebrará a la par que el campeonato de mus para los vecinos mayores. Antes habrán podido disfrutar de una comida popular (15.00).

Teatro de humor

A la par que el Artzain Eguna, Araia ofrecerá distintos espectáculos dentro del festival de Teatro de Humor que se llevará a cabo a partir de hoy y se extenderá hasta el domingo. En total se podrá disfrutar de una docena de funciones de teatros. En la tarde de hoy se interpretarán 'Las kermés del vermú' (20.00 horas) de la compañía Gorakada en el centro de Araia y 'Espejismo, metamorfosis de una cucharilla' (22.30) de la mano de Koilara en Arrazapi Berri.