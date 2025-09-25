Arrestan en Vitoria a un joven de 25 años por agredir a su hermano Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio de Salburua

Nuria Nuño Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:19

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, miércoles, a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia doméstica.

Los hechos sucedieron poco antes de las seis de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación Policial para que se dirigiera a un domicilio del barrio de Salburua donde «un joven había agredido a su hermano», recoge el parte policial.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda se entrevistaron con las partes. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que refería la víctima, se procedió a la detención del hermano agresor.