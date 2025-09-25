El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior de la comisaría de la Policía Local en José Erbina. E. C.

Arrestan en Vitoria a un joven de 25 años por agredir a su hermano

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio de Salburua

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:19

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, miércoles, a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia doméstica.

Los hechos sucedieron poco antes de las seis de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación Policial para que se dirigiera a un domicilio del barrio de Salburua donde «un joven había agredido a su hermano», recoge el parte policial.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda se entrevistaron con las partes. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que refería la víctima, se procedió a la detención del hermano agresor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6

    Stansol se hace con el fallido asador de Portal de Castilla tras 27 años de cierre
  7. 7

    Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  9. 9

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  10. 10

    Un maltratador sale de prisión y llega al portal de su víctima en Vitoria al fallar su pulsera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arrestan en Vitoria a un joven de 25 años por agredir a su hermano

Arrestan en Vitoria a un joven de 25 años por agredir a su hermano