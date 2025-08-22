El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un control de la Policía Local en una calle de Vitoria. E. C.

Arremete contra dos policías durante un control de armas blancas en Vitoria

La Policía Local arrestó al joven, de 20 años, que «se negó a colaborar» y se mostró «agresivo» durante el registro

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:10

La Policía Local arrestó ayer, jueves, en Vitoria a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los hechos que derivaron en su detención se produjeron alrededor de las nueve de la noche. A esa hora, varias patrullas realizaban un «control de seguridad ciudadana y armas blancas» en la calle Barrancal, en el Casco Viejo de la capital alavesa, tal y como recoge el parte diario de actuaciones policiales difundido este viernes.

Los agentes identificaban y realizaban «registros superficiales» a varias personas. Cuando le tocó el turno a un joven, éste «se negó a colaborar». El parte policial indica que el varón se mostró «agresivo» y desobedeció «continuamente» las órdenes de los agentes. Además, intentó abandonar el control. En un momento dado, el individuo arremetió contra dos de los policías, por lo que tuvo que ser detenido.

Requisitoria judicial

Por otro lado, la Guardia urbana detuvo este jueves a otro hombre de 26 años sobre el que pesaba una requisitoria judicial. Los hechos sucedieron poco después de las 19:30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana recibió la comunicación de una orden de detención judicial procedente de los juzgados de Vitoria contra un joven.

Este hombre, que los agentes conocían por haber intervenido con él en ocasiones anteriores, fue hallado en un establecimiento hostelero de la calle Paraguay, por lo que se procedió a ejecutar la orden.

