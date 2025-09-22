El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos agentes de la Policía Local patrullan por la Avenida Gasteiz. E. C.

Arrastra a su pareja por el suelo en Vitoria y le causa erosiones en la espalda

El detenido, de 38 años, agredió a la mujer en varias ocasiones en las inmediaciones de la Fuente de los Patos

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:53

La Policía Local de Vitoria arrestó este sábado a un varón de 38 años como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:30 horas, cuando una llamada al 092 alertó de que una mujer estaba siendo agredida por un varón en las inmediaciones de la Fuente de los Patos.

De inmediato, una patrulla se desplazó a la zona. Los agentes se entrevistaron con una testigo de los hechos y con la víctima. Al parecer, el hombre, que no se encontraba en el lugar y «era pareja sentimental de la víctima», la agredió en «varias ocasiones». Incluso llegó a «arrastrar» a la mujer por el suelo y le ocasionó «erosiones« en la espalda.

Tras aportar la descripción del varón, los policías comenzaron a buscarle. Finalmente, le hallaron en las inmediaciones. Una vez escuchadas todas las versiones y tras observar algunas marcas en la víctima, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.

«Maltrato habitual»

Por otro lado, agentes de la Guardia urbana detuvieron en la tarde de ayer, domingo, a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de «maltrato habitual» en el ámbito de la violencia de género. Todo ocurrió poco antes de las 16.00 horas. Una llamada a la Central de Coordinación Policial alertaba de que había una «fuerte discusión» en un domicilio del Casco Viejo de Vitoria y una mujer estaba siendo agredida por su pareja.

Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con la mujer, el varón y testigos de los hechos. Al parecer, «no era la primera vez que la víctima era agredida por su pareja sentimental», refiere el parte policial difundido este lunes. En vista de todas las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la mujer, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.

