Arde un contenedor en la calle Gorbea de Vitoria
E. C.

Arde un contenedor en la calle Gorbea de Vitoria

Las llamas se iniciaron sobre las ocho de la tarde del domingo

N. S.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:45

Un contenedor ubicado en la confluencia de calle Gorbea de Vitoria con Bruno Villarreal ha ardido este domingo. Las llamas se iniciaron sobre las ocho de la tarde, lo que alertó a los viandantes que caminaban por la zona. Fue un peatón quien dio la voz de alarma a los Bomberos, que acudieron con inmediatez para sofocar el incendio.

Como consecuencia del fuego, el depósito ha quedado calcinado. Cada nuevo contenedor destrozado en Vitoria cuesta a las arcas municipales 800 euros.

