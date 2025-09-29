Arde un contenedor en la calle Gorbea de Vitoria
Las llamas se iniciaron sobre las ocho de la tarde del domingo
N. S.
Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:45
Un contenedor ubicado en la confluencia de calle Gorbea de Vitoria con Bruno Villarreal ha ardido este domingo. Las llamas se iniciaron sobre las ocho de la tarde, lo que alertó a los viandantes que caminaban por la zona. Fue un peatón quien dio la voz de alarma a los Bomberos, que acudieron con inmediatez para sofocar el incendio.
Como consecuencia del fuego, el depósito ha quedado calcinado. Cada nuevo contenedor destrozado en Vitoria cuesta a las arcas municipales 800 euros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.