Aplausos, abrazos y botes de humos en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria

Entre aplausos y botes de humos. Así ha sido la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria tras 197 días de huelga. Los vitorianos ... verán este jueves de nuevo las segadoras en las zonas verdes de la ciudad. Los trabajadores de Enviser retoman la actividad con una labor titánica por delante después de medio año en el que el mantenimiento no ha ido más allá del corte de la vegetación marcado por los servicios mínimos. Solo una parte de todas las tareas que desarrollan los empleados de Enviser, que afrontan unos meses de enorme carga de trabajo para tratar de recuperar los espacios naturales de Vitoria.

A las 6.15 horas, el portón de Enviser en su sede de la calle Eibar ha abierto de nuevo. Y poco a poco un goteo de trabajadores de la empresa han ido reencontrándose con una rutinas que en muchos casos llevaban más de seis meses sin cumplir.

«¡Qué raro es esto!» o «Es como la vuelta al cole» han sido los primeros intercambios de palabras entre los más madrugadores. «¿Con ganas ya? Porque yo no he dormido nada con los nervios». Abrazos, felicitaciones y mucha alegría a pesar de las horas.

A apenas cinco minutos de las siete de la mañana la plantilla, familiares y representantes de los sindicatos han celebrado lo que todos ellos han considerado un éxito. Una negociación que les llevará a ganar 5.000 euros más en 2028 y que «dignifica» sus salarios.

'Geurea da garaipena' rezaba la pancarta que acompañaba el lema 'Jardineros en lucha' que ha sido protagonista en los últimos meses. Y para completar el recibimiento, botes de humo.

--