El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Aplausos, abrazos y botes de humos en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria

Los empleados de Enviser celebran el fin de una huelga de seis meses que ha mantenido asilvestrados parques y jardines de la ciudad

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:31

Comenta

Entre aplausos y botes de humos. Así ha sido la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria tras 197 días de huelga. Los vitorianos ... verán este jueves de nuevo las segadoras en las zonas verdes de la ciudad. Los trabajadores de Enviser retoman la actividad con una labor titánica por delante después de medio año en el que el mantenimiento no ha ido más allá del corte de la vegetación marcado por los servicios mínimos. Solo una parte de todas las tareas que desarrollan los empleados de Enviser, que afrontan unos meses de enorme carga de trabajo para tratar de recuperar los espacios naturales de Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperan una lonja okupada en Vitoria donde el sábado hubo un acuchillado
  2. 2 La discoteca The End regresa enfocada al tardeo en Vitoria
  3. 3

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  4. 4

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  5. 5

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  6. 6

    Nuevas denuncias por el caso del campamento de Bernedo, varias por agresiones sexuales
  7. 7

    Michelin Vitoria comenzará a producir ruedas especiales para vehículos eléctricos este mes
  8. 8

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  9. 9

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  10. 10 El restaurante vasco donde puedes comer la mejor ensaladilla rusa de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aplausos, abrazos y botes de humos en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria

Aplausos, abrazos y botes de humos en la vuelta al trabajo de los jardineros de Vitoria