De Andrés acusa a PNV, Bildu y PSE de «connivencia» con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo El PP pedirá que se cree una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Vasco

E. P. Lunes, 6 de octubre 2025, 16:31

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que. «indudablemente». en el campamento de verano de Bernedo se producían casos de «exhibicionismo y agresiones sexuales» a menores de edad y ha acusado al PNV, EH Bildu y PSE-EE de «connivencia con lo que estaba allí ocurriendo».

De Andrés, que ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Parlamento vasco, ha anunciado que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación sobre la forma en la que se ha respondido desde las instituciones a los presuntos casos de agresiones sexuales y vulneraciones de la libertad sexual cometidos contra algunos de los menores de edad que acudían a estas colonias.

De Andrés ha denunciado que pese a que las instituciones, los tribunales de justicia y la Ertzaintza tenían constancia desde 2024 de posibles agresiones sexuales en estas colonias, las medidas que se adoptaron fueron «manifiestamente insuficientes», por lo que estas presuntas prácticas habrían podido repetirse durante este último verano.

«La actuación (institucional) en su conjunto ha sido un enorme fracaso», ha afirmado el dirigente del PP, que ha criticado la «falta de protección» padecida por los menores de edad que han acudido a estos campamentos de verano. De Andrés ha criticado la «indolencia» de la Diputación Foral de Gipuzkoa -que envió a un menor tutelado a estas colonias-, de la Diputación Foral de Álava, del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y de los tribunales de justicia a la hora de reaccionar ante las primeras denuncias por estos supuestos hechos.

También ha censurado que «ningún partido político», salvo el PP, haya «dicho nada sobre la gravedad de estos hechos». «Ni el Partido Nacionalista Vasco, ni a EH Bildu, ni al Partido Socialista parece que les preocupe lo más mínimo este asunto», ha añadido de Andrés.

El dirigente ha llegado a acusar a estos tres partidos de «connivencia» con las prácticas que se habrían llevado a cabo contra los menores que acudían a este campamento. «Esta indolencia del PNV, del Partido Socialista, de Bildu, nosotros la interpretamos ya, realmente, como una tolerancia y una connivencia con lo que estaba allí ocurriendo», ha dicho.

«Hay un triunvirato»

De Andrés ha señalado que «no tiene otro sentido que se haya actuado desde las administraciones públicas pasando del asunto, a pesar de las denuncias, sin cortarlo de raíz, sin exigir responsabilidades judiciales, si no había una tolerancia, una connivencia con todo lo que estaba pasando allí». En la misma línea, ha asegurado que «en el País Vasco hay gente que respalda estas formas de actuar». «Hay un triunvirato; el del PNV, PSOE y Bildu; y si resulta que a Bildu le gustan estas cosas, el PNV y el PSOE las toleran», ha subrayado.

De Andrés ha dado por hecho que en este campamento -contra cuyos organizadores se ha registrado hasta el momento una docena de denuncias que aún están siendo investigadas- se producían «indudablemente, con los datos que ya se conocen, exhibicionismo y también agresiones sexuales».

Por todo ello, el líder del PP vasco interpelará este próximo viernes al lehendakari, Imanol Pradales, en el pleno de control del Parlamento Vasco, en torno a la gestión que se ha llevado a cabo sobre este asunto. De Andrés también ha dado a conocer que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación en torno a este tema.