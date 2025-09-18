Amurrio se apunta a la Marcha Contra el Cáncer que recaudará fondos para la investigación La cita se celebrará el próximo domingo 5 de octubre

Jon Casanova Amurrio Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:59

El cáncer es la principal causa de muerte en Euskadi. El curso anterior se detectaron 2.200 nuevos casos únicamente en Álava. Amurrio se suma a la causa y el domingo 5 de octubre, recorrerán las calles por la Marcha Contra el Cáncer que cuenta con la colaboración de EL CORREO. Todo lo recaudado irá destinado a la la Asociación Española Contra el Cáncer para la investigación oncológica.

«Para la asociación es fundamental llegar a todo el territorio», ha reconocido Marta Fernández, miembro del consejo de Contra el Cáncer. De la misma manera, ha incidido en agradecer a Toñi González y Belén Elejalde, de la asociación de mujeres Aurreraka y organizadoras de la marcha, ya que «gracias al apoyo incondicional estamos contribuyendo a que más fondos sean destinados a la investigación», destacando que «sin ellas esta marcha no sería posible».

El recorrido de 7 kilómetros, apto para todas las edades, citará a los participantes a las 10.30 horas en la Plaza de Juan Urrutia en un recorrido circular que finalizará en la misma plaza tras su paso por Olako, el inicio del Parque Lineal del Nervión, Abiaga y El Refor, donde se ofrecerá un avituallamiento a los asistentes para el impulso final.

Asimismo, recuerdan que se trata de una actividad no competitiva en la que el objetivo es contribuir y mostrar solidaridad con las personas afectadas por el cáncer y sus familias. «Animamos a la ciudadanía a crear una gran marea verde que sirva de apoyo para la investigación», ha exclamado Txema Molinuevo, alcalde de Amurrio.

El precio de inscripción es de 10 euros y se puede tramitar de forma online -con envío de datos personales al resguardo de la transferencia al correo de Aurarreaka– o presencial en la oficina de Aurreraka. La organización colocará un stand informativo en la Plaza de San Antón.

