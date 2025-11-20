Alerta por nieve en los puertos alaveses de Opakua, Herrera, Kruzeta y Orduña

Álava ha vivido una madrugada gélida y lluviosa. La masa de aire frío procedente del Ártico que ya se dejó notar este miércoles ha dejado ... temperaturas bajo cero en la madrugada de este jueves y mantiene en estos momentos en alerta por nieve cuatro puertos de montaña de la provincia: Opakua, Herrera, Kruzeta y Orduña. desplomado aún más las temperaturas este jueves.

Las estaciones de Euskalmet han registrado 1,5 grados bajo cero en Herrera, la temperatura más baja de todo Euskadi; mientras que también se han marcado valores negativos en Kapildui (-0,7). En la capital alavesa, el dispositivo enclavado en el barrio vitoriano de Abetxuko ha anotado 3,6.

Avisos para este jueves, 20 de noviembre Nieve. Aviso amarillo desde las 00.00 hasta las 24 horas. La cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-900 a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche. Chubascos débiles a moderados; muy abundantes en vertiente cantábrica. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día. Espesores previstos: 10-30 centímetros a 1.000 metros, 1-8 cm a 600 m, 0 a 200 metros.

Precipitaciones persistentes. Aviso amarillo en la costa y vertiente cantábrica. Desde las 00:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Chubascos débiles a moderados y muy abundantes en la vertiente cantábrica. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día.

Pero queda lo peor por llegar en un episodio invernal en el que la cota de nieve caerá hasta los 400 metros. Tanto ese jueves como el viernes estará activo el aviso amarillo por nieve en Euskadi. Una alerta que se suma a otro por riesgo de precipitaciones persistentes que afectará sobre todo a la vertiente cantábrica de Euskadi. No obstante, la Agencia Española de Meteorología empeora el pronóstico previsto para el viernes y eleva a naranja el nivel de alerta.

Avisos para el viernes, 21 de noviembre Nieve. Aviso amarillo desde las 00.00 hasta las 24 hora local. Cota de nieve en torno a 500 m durante la primera mitad del día, ocasionalmente 400 m; subiendo hasta los 600-800 m por la tarde y a 700-900 m a últimas horas. Chubascos débiles a moderados; abundantes en la vertiente cantábrica, tendiendo a remitir al final del día. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día. Espesores previstos: 10-30 cm a 1.000 metros, 2-15 cm a 600 metros, 0 a 200 metros.

Lluvia. Aviso amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica desde las 00 hasta las 12. Desde las 00:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Chubascos débiles a moderados y abundantes en la vertiente cantábrica, tendiendo a remitir al final del día. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día.

El sábado será todavía una jornada invernal, pero el tiempo mejorará. La Aemet, aún con reciente incertidumbre, anuncia la llegada de una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.